Buscan visibilizar el legado de los arquitectos sanjuaninos en la reconstrucción post-terremoto de 1944

La Sociedad de Arquitectos de San Juan (SAS) presentó un interesante proyecto con el objetivo de poner en valor la labor de los arquitectos sanjuaninos que desempeñaron un papel crucial en la conformación del patrimonio urbano de la ciudad tras el devastador terremoto de 1944. Titulado "Nuestros arquitectos y su contribución a la conformación del patrimonio urbano arquitectónico sanjuanino – Post terremoto 1944", esta iniciativa busca resaltar y preservar el legado de los profesionales que, en un contexto de destrucción casi total, participaron activamente en la reconstrucción de la ciudad.

El proyecto, que fue presentado y seleccionado en el marco de la Ley de Mecenazgo, tiene como objetivo no solo conservar este valioso patrimonio arquitectónico, sino también difundirlo y acercarlo a la ciudadanía en general. A través de una serie de publicaciones, investigaciones y trabajos de difusión, se busca poner en valor las obras más emblemáticas que constituyen un testimonio tangible de una de las etapas más significativas en la historia de San Juan.

A lo largo de los años, diversos trabajos de investigación, especialmente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan, profundizaron sobre el impacto de los arquitectos nacionales que participaron en la reconstrucción. Sin embargo, el enfoque en los profesionales sanjuaninos que también tuvieron un rol fundamental en esa etapa de la historia local no había sido suficientemente reconocido.

En este contexto, Nora Nacif, arquitecta y una de las referentes del proyecto, explicó a Diario La Provincia SJ que durante la reconstrucción de la ciudad participaron algunos de los arquitectos más prestigiosos del país, lo que permitió que San Juan se convirtiera en una suerte de "libro en blanco" para la puesta en práctica de las ideas de la arquitectura moderna. Este período fue clave, ya que la ciudad quedó prácticamente destruida, lo que abrió una oportunidad única para los profesionales de la época de aplicar sus conocimientos y renovar la fisonomía urbana de San Juan.

"Nos parecía que había quedado en el tintero un homenaje a nuestros arquitectos, los sanjuaninos, que también participaron con su obra en las tres primeras décadas posteriores al terremoto de 1944. De allí surge la idea de este proyecto. Hay obras muy importantes y emblemáticas que queremos poner en valor, revalorizar y dar a conocer, no solo a los profesionales de la arquitectura y el urbanismo, sino también a la comunidad en general. Creemos que no se puede preservar ni cuidar aquello que no se conoce. Cuanto más se conoce, más se valora y más se quiere a la ciudad y a las obras que contiene", sostuvo Nacif.

En cuanto a la metodología del trabajo, la arquitecta Ángela Giordano, referente del proyecto, destacó que la etapa inicial representa una ardua tarea. Explicó que se llevarán a cabo exhaustivos esfuerzos para identificar a los arquitectos que egresaron durante ese período. Para ello, comenzaron a trabajar en cómo llevarían a cabo la tarea y lograron obtener los primeros datos necesarios para localizar a los arquitectos egresados, respaldados por los archivos que forman parte de la Sociedad de Arquitectos de San Juan (SAS).

“El antiguo Consejo de Profesionales de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que es donde trabajábamos juntos, registró las primeras obras. Antiguamente se registraban las obras completas. Vamos a apelar a eso y a muchos otros puntos que vamos a considerar durante el proceso”, comentó Giordano.

La arquitecta agregó que el proyecto está pensado para desarrollarse durante un año. “No es un periodo corto, es un trabajo interesante, y al final habrá una conclusión con una exposición del tema, que presentaremos a nuestra sociedad y a la comunidad para su conocimiento”, afirmó. En cuanto al periodo de trabajo, explicó que abarcaría desde la primera promoción de egresados de la Facultad de Arquitectura de San Juan hasta los egresados de aproximadamente 1980.

Además, detallaron que la metodología comprende tres etapas básicas. La primera consiste en la recopilación de información de diversas fuentes (primarias y secundarias). Luego, realizarán un recorte y una selección de la información recopilada para poder procesarla y, finalmente, confeccionar los paneles de exposición, publicaciones y otros materiales destinados a difundir la obra de los arquitectos sanjuaninos.

En cuanto a las obras, detallaron que algunas comprenden la obra pública. “Tenemos arquitectos que trabajaron en el Auditorio de San Juan. Nuestros arquitectos desempeñaron un papel fundamental. Además de las obras públicas, que fueron clave en la reconstrucción, también hay obras particulares que, aunque a veces no se tienen en cuenta, también contribuyeron a este proceso. Vamos a hacer énfasis en esas obras particulares y darles la revalorización que merecen”, explicó Giordano.

Por su parte, la arquitecta María Irene Yacante, quien también forma parte del equipo de trabajo, añadió: “En el proceso de reconstrucción de la ciudad, el Estado se preocupó especialmente por la construcción de, además de las viviendas particulares, los barrios. Ese fue el eje central de la reconstrucción, y es muy importante poder desglosar y analizar esa etapa”.

Además, destacó: “En esa etapa, nuestra institución también jugó un rol clave. Muchos de los arquitectos involucrados fueron integrantes de nuestra Sociedad de Arquitectos”.

Gracias a la Ley de Mecenazgo, el proyecto cuenta con un apoyo económico que depende del aporte del sector privado.

Por otro lado, la arquitecta Mirtha Palacios destacó que “es importante destacar que, a raíz del sismo de 1944, la memoria colectiva del sanjuanino sufrió un corte significativo, no solo en el sentido de la ruptura, sino también en el de la negación de una etapa, debido al temor y el dolor asociado al recuerdo. Ahora, es necesario dar a conocer cómo surgió la ciudad, como un ave fénix que resurgió de sus cenizas. Hoy en día, San Juan es una ciudad que cuenta con una infraestructura destacada en términos de condiciones sismo-resistentes”.

Y agregó: “Es fundamental que los sanjuaninos y la comunidad en general conozcan este legado, lo valoren, lo respeten, lo cuiden y lo mantengan. En este sentido, considero que el proyecto de mecenazgo es una iniciativa muy importante. Además, queremos agradecer a las empresas que permiten que estos proyectos se lleven a cabo”.

Por último, destacaron que la etapa de relevamiento coincidirá con la época de verano. “No solo buscaremos información en archivos, en la Facultad de Arquitectura o en las distintas reparticiones de la administración pública, sino que también realizaremos un relevamiento in situ. Tendremos que recorrer la ciudad para identificar qué obras seleccionaremos y cuáles son las más representativas. Además, hemos pensado que, en alguna etapa del proyecto, entrevistaremos a arquitectos sanjuaninos que ya tienen una trayectoria profesional, para conocer su punto de vista sobre qué obras o qué arquitectos deberíamos incluir. No será una decisión aleatoria, sino que recabaremos la opinión de otros arquitectos, sobre todo aquellos que participaron en esa etapa crucial de la reconstrucción de la ciudad”, cerró la arquitecta Nacif.

Distinción

“La Sociedad de Arquitectos agradece y distingue a todas aquellas empresas que, además de estar insertas en San Juan y contribuir a la economía, también apoyan el desarrollo cultural. Nos permiten llevar a cabo este proyecto, ya que, sin su apoyo, sería imposible hacerlo. Los costos son elevados, y como asociación civil sin fines de lucro, no contamos con fondos propios para solventarlo y patrocinarlos. Desde ya, agradecemos a todas las empresas que ponen su granito de arena para hacer posible este trabajo”.

Integrantes del equipo responsable de proyecto de Mecenazgo

Arq Nora Nacif

Arq Mirtha Palacios

Arq Ángela Giordano

Arq María Irene Yacante

Comisión Directiva (SAS)

Presidenta: Arq. María Irene Yacante

Vice Presidenta: Arq. Andrea Salinas

Secretaria Técnica Administrativa: Arq. Mirtha Palacios

Secretaria de Actas, Prensa y Difusión: Arq. Nora Nacif

Secretario de Finanzas: Arq. Sergio Mata

Secretaria de Asuntos Profesionales y Sociales: Arq. Hilda Harrington

Comisión Revisora de Cuentas