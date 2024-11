Ángeles, la artista sarmientina que cumplirá su gran sueño en el Teatro del Bicentenario

miércoles, 13 de noviembre de 2024 16:11

Ángeles Domínguez es una de esas artistas cuyo amor por la música no conoce límites. Nacida en Sarmiento, esta joven cantante dedicó su vida a interpretar las letras más profundas y sentidas del folclore argentino. Con una voz única y un talento natural que cautiva a quien la escucha, la joven recorrió diversos escenarios provinciales, llevando consigo la esencia del folklore y representando con orgullo las tradiciones de su tierra.

Hoy, con solo 21 años, Ángeles está a punto de cumplir uno de los sueños más grandes de su carrera: pisar el escenario del Teatro del Bicentenario de San Juan, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la provincia. Este prestigioso teatro fue testigo de actuaciones de grandes exponentes de la música nacional, y ahora será el turno de la joven cantante para mostrar todo su potencial.

El proyecto musical de Ángeles lleva su nombre, y está conformado por una banda de seis músicos que la acompañan en su camino artístico. Actualmente, la joven artista cursa el tercer año de la carrera de Profesorado en Educación Musical y la licenciatura en la misma disciplina, lo que demuestra su compromiso no solo con la música, sino también con su formación profesional.

Ángeles expresó su emoción por la oportunidad de concretar su primer show propio en el Teatro Bicentenario, destacando lo especial que es esta ocasión para su carrera. "Es la primera vez que llegamos al Teatro Bicentenario haciendo un show propio, y estamos muy emocionados por esta oportunidad", comentó a Diario La Provincia SJ.

En cuanto a los detalles de lo que se vivirá en el Teatro del Bicentenario subrayó: "La propuesta se llama Folklore Argentino y ofreceremos un recorrido musical con un amplio repertorio de obras del folclore, algunas muy populares y conocidas. También contaremos con invitados de lujo, personas que admiro muchísimo: Giselle Aldeco, Eli Domínguez y los chicos de Bajo Sol. Habrá un bloque de música cuyana y la presentación de un tema inédito”.

La joven expresó que está viviendo estos días previos a la presentación con mucha ansiedad, aunque aseguró que los nervios verdaderos llegarán cuando se acerque la fecha. Por el momento, se encuentra concentrada en resolver todos los detalles y preparativos.

La artista indicó que sus vecinos y amigos de la zona donde vive están muy orgullosos de sus logros. “Todos siempre brindaron su apoyo desde que comenzó el proyecto en 2019. Es un lugar donde todos nos conocemos. Ahora se ha poblado mucho más, y la verdad es que es muy lindo sentir el apoyo de la gente de tu lugar, que te acompañe”, cerró.

Reconocimientos

El camino de Ángeles hacia el profesionalismo comenzó en 2019, cuando decidió emprender su carrera en la música de manera más seria. A partir de ese momento, su talento fue reconocido en varios certámenes, entre ellos el concurso de La Ventana y las Revelaciones Musicales de la Provincia de San Juan, donde se destacó como una de las promesas del folclore local. A partir de ahí, comenzó a trabajar de manera profesional junto a su equipo, y su música no tardó en conquistar distintos escenarios de la provincia.

En el marco de la convocatoria organizada por la Sala Auditórium, en la que se presentaron numerosos proyectos, el equipo de Ángeles fue seleccionado para esta prestigiosa presentación. "Para nosotros fue un privilegio", sumó la artista. Además, subrayó la magnitud de tocar en un lugar tan emblemático. "Creo que el Teatro Bicentenario es muy imponente y es uno de los lugares más hermosos que hay a nivel mundial. Llegar ahí nos da mucha felicidad y es una responsabilidad grande porque hay que trabajar y esforzarse para que todo salga lo más perfecto posible", subrayó.

Los primeros pasos en la música

La música siempre fue parte de su vida, desde pequeña. En su hogar, rodeada de equipos de música, veía la música como un juego. Su familia, profundamente apasionada por el folclore, solía compartir momentos de guitarreadas en reuniones familiares, lo que le permitió un primer acercamiento a los sonidos tradicionales de Argentina. Fue en este contexto que nació su amor por el folclore, un vínculo que ha cultivado con los años y que ahora le permite llevar su talento a escenarios cada vez más importantes.

“Ninguno de mis familiares cercanos se dedicó de lleno a la música. Mi papá forma parte de una banda y mi mamá siempre estuvo allí, apoyándonos en todo. Tal vez, ellos no tuvieron la posibilidad de hacerlo, y nosotros, ya siendo grandes, al momento de decidir qué profesión elegir, mi papá siempre nos decía que hiciéramos lo que realmente nos gustara. Lo que sea que elijamos, requiere de mucho esfuerzo y sacrificio”, sostuvo la joven en una entrevista con este medio. Y agregó: “La profesión que uno elige va a ocupar mucho tiempo de tu vida, por lo que serán muchas horas de trabajo que, en ocasiones, pueden ser agotadoras. Si es algo que no te gusta, no la vas a pasar bien”, sostuvo la Ángeles a este medio.

El show en el Teatro Bicentenario, que se perfila como un momento histórico para la joven cantante, será la oportunidad para que Ángeles Domínguez y su banda compartan su pasión por la música. Este evento marca un nuevo capítulo en la carrera de Ángeles, que sigue trabajando con dedicación y amor por la música, llevando en cada nota el espíritu del folclore argentino.

Trabajo

Con la pandemia de por medio, todo parecía estar complicado en la carrera de Ángeles, la artista que apostó por emprender su camino musical. Sin embargo, ella y sus músicos no bajaron los brazos y, después de tanto esfuerzo, lograron concretar diversos desafíos.

“Es hermoso recibir el apoyo y poder demostrar lo que uno hace, porque ninguno de nosotros se dedica de lleno a la música. No vivimos del proyecto musical en sí. Yo me relaciono más con la música porque estudio y trabajo en un instituto dando clases de canto; el ingreso no proviene de la banda. Los otros chicos se dedican a otras cosas. No me imaginaba todo esto, y lo que estoy viviendo es como un sueño”, contó a este medio.