Hotel La Laja: avanzan los trámites administrativos y hay numerosos oferentes interesados

martes, 12 de noviembre de 2024 22:27

En el corazón de Albardón, se encuentra un nuevo destino turístico que promete ser una atracción tanto para sanjuaninos como para visitantes: el hotel de aguas termales La Laja. Este complejo, que combina historia con modernidad, fue renovado con un edificio completamente nuevo, ofreciendo las comodidades de un hotel de tres estrellas en un paisaje natural inigualable.

El ministro de Turismo, Guido Romero, explicó que actualmente se están ultimando los detalles administrativos necesarios para poner en marcha la concesión del complejo.

"Estamos terminando algunos temas administrativos que habían quedado inconclusos, sin los cuales no podemos concesionarlo. No podemos llamar a licitación si no se terminan aún esos trámites. Esperamos que se pueda realizar lo más pronto posible", señaló.

Romero agregó que ya existe un interés considerable por parte de los privados. "Hay muchos oferentes interesados, y eso es algo que realmente nos interesa", destacó, mostrando su optimismo respecto al futuro del complejo.

El dato

Vale destacar que el complejo albardonero fue un polo turístico que atrajo a visitantes de distintas partes del país y del mundo. Sin embargo, con el tiempo, cayó en abandono. Ahora, se busca relanzarlo como una nueva propuesta para impulsar el turismo en San Juan. Se optó por construir un nuevo hotel con una propuesta innovadora, a cargo de una reconocida empresa. El proyecto se concretó en el mismo predio, aprovechando la imponente vista, que complementa el disfrute y la salud de los visitantes.

En 2023, se mostraron en las redes sociales las imágenes de cómo quedó el imponente lugar. En ese momento, el Gobierno provincial avanzó con la convocatoria para la concesión del nuevo hotel en la provincia. Posteriormente, quedó en manos del gobierno actual relanzar el llamado para elegir quién se haría cargo del lugar.

Desde el Ministerio de Turismo, en este 2024, destacaron que están trabajando con mucha responsabilidad en este tema y esperan resolver los trámites administrativos necesarios para que la concesión se realice lo más rápido posible.