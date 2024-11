Fin de semana largo: San Juan apuesta a potenciar las playas públicas del perilago

martes, 12 de noviembre de 2024 13:43

Se viene el fin de semana largo por el día de la Soberanía Nacional y las opciones de playas del perilago son un atractivo para sanjuaninos y turistas.

"Se ha trabajado muchísimo para este fin de semana largo. Vamos a tratar que ya esté todo lo que es el perilago de los dos lagos en condiciones, ya que este fin de semana se trabajó bien en Punta Negra. Allí estuvo todo acondicionado: con los guardavidas, la zona boyada y seguridad. Hubo muchísima gente y lo mismo vamos a hacer en el dique de Ullum", destacó el ministro de Turismo, Deporte y Cultura, en rueda de prensa.

El funcionario señaló que "entendemos que va a ser un año complejo por el tema de las vacaciones y la posibilidad de darle a los sanjuaninos que puedan disfrutar de nuestros diques en forma segura, creo que es algo muy importante".

Expresó que se harán esfuerzos para tener habilitado el dique de Ullum, en su sector de playas públicas de perilago. "Vamos a ver si llegamos. Sí va a estar para el comienzo de temporada y gracias a Dios también tenemos a disposición todos los equipamientos de la seguridad náutica. El gobernador Orrego hizo la inversión más grande a nivel de seguridad náutica en la provincia, comprando embarcaciones, motos de agua y equipamiento para poder darle a los sanjuaninos y a los turistas toda la tranquilidad que se necesita para disfrutar de los diques", agregó.

Los números de la Fiesta del Sol

Romero expresó que "el Estado nunca puede pagar antes del evento, sino una vez que se presta el servicio. Pero no depende únicamente del Estado, sino también de que los privados también agreguen, traigan la documentación y ahí se genera todo el procedimiento de pago. En eso estamos en un 10%".

También están en proceso los números de impacto turístico pleno. "No están los números definitivos, pero sí hubo un impacto muy grande. De hecho se notaba en la Fiesta Nacional del Sol: me he cruzado con cordobeses, con salteños, con mendocinos; un montón. Hubo un incremento muy bueno en turismo y sí teníamos el relevamiento de las camas ocupadas, que en el Gran San Juan era un poquito por encima del 60%, lo cual para ser un fin de semana normal es un buen número", marcó.