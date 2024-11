Andrés Cantos y un debut ‘eterno’, con sorpresas e invitados en el Teatro Bicentenario

domingo, 10 de noviembre de 2024 17:05

Este 13 de noviembre, el Teatro Bicentenario será el escenario de un esperado concierto en vivo titulado "Los sueños se trabajan", donde el cantautor sanjuanino Andrés Cantos compartirá su música y su trayectoria. El debut pretende quedar para la eternidad, no solo por la participación de otros artistas locales, sino porque se grabará en vivo un álbum que luego estará disponible en todas las plataformas.

"Vamos a grabar la mayoría de las canciones en vivo para lanzar un disco en las plataformas digitales”, informó Cantos a Diario La Provincia SJ. “Finalizamos este año con algo que vengo trabajando hace mucho tiempo; es mi primer teatro, mi primera presentación como cantautor”, agregó. "Estoy con sentimientos encontrados, no todos los días se te presentan estas oportunidades".

Respecto del concepto transversal del show, expresó: "Es una frase que me ayuda mucho en la vida cotidiana como artista y como persona". Con gran entusiasmo, añadió: "Me parece una linda oportunidad para poder compartir mis obras y mi trabajo de hace un par de años como cantautor".

Se mostró emocionado por la participación de tres artistas invitados: "Me acompañan Juan Siarano, Juan Giménez, un amigo de Tucumán, y también le da el toque femenino Martina Flores, con quien estuvimos compartiendo 'La Estrella de los Andes', la canción oficial de la Fiesta del Sol".

Andrés cantos y Martina Flores

Cantos también enfatizó la conexión que busca establecer con su audiencia: "Es una propuesta súper personal que también se puede brindar a gran parte de la comunidad. Cada uno tiene su historia y puede ir y contarla ahí y hacer partícipe de sus sentimientos".

En cuanto al repertorio, dijo que serán todos temas propios, aunque aún se trabaja en la presentación. "El orden no lo decido, estoy trabajando en eso. Las canciones tienen un objetivo muy claro, están basadas en los tiempos y momentos que a veces no nos damos cuenta, pero el tiempo va tan de prisa". También destacó que "todas las obras son mías, excepto las que cantan los invitados. Me parece excepcional que puedan presentar sus obras como artistas jóvenes de la provincia. Va a ser una linda velada".

Reconoció la importancia de su equipo de trabajo, afirmando: "Tengo un equipo de trabajo bastante comprometido para el evento. Estoy contento de haberlos encontrado y soy agradecido de los momentos de la vida por cruzarme con la gente que es la correcta".

Por último, agradeció al Ministerio de Turismo y Cultura, así como al Teatro Bicentenario, por su apoyo a los artistas independientes: "Agradezco a cada persona que se suma a este viaje comprando una entrada, que es súper accesible".