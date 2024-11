4 años sin Mario Pereyra: una ausencia que se siente en la radio argentina

viernes, 1 de noviembre de 2024 00:00

Este 1 de noviembre se cumplen cuatro años de la muerte de Mario Pereyra, el querido locutor sanjuanino que dejó una huella imborrable en la radio argentina. A los 77 años, Pereyra falleció tras complicaciones derivadas del coronavirus, tras diez días de internación junto a su esposa, Estela, en el Instituto Cardiológico de Córdoba. Su partida, inesperada y dolorosa, dejó a muchos de sus oyentes y colegas en profundo duelo.

Nacido el 20 de julio de 1943, Mario Pereyra fue un referente indiscutido de la radio en el país. Fundador y director de la radio Cadena 3, su legado se construyó durante más de 35 años al frente de "Juntos", el histórico programa matutino que se convirtió en un clásico para los oyentes de Córdoba y más allá. Su estilo, único y personal, hizo de Cadena 3 la radio más federal de Argentina, llegando a rincones que muchas veces no eran escuchados.

La relación de amistad con Rony Vargas es emblemática y fue recordada en las emotivas palabras que Vargas compartió el día de su despedida. "Compadre, pasaron muchos años, te fuiste. Y te digo... esperame que volveremos. Y nuevamente seremos dos", dijo Rony, evocando el espíritu de complicidad que los unió desde su juventud en San Juan.

EL DÍA QUE VOLVIERON A SAN JUAN

En el año 2017, tras 33 años sin reunirse en su tierra natal, Mario y Rony participaron en San Juan de la edición del Maridarte, donde el reencuentro fue un éxito de convocatoria. Mario, siempre humilde, expresó su emoción y la importancia de volver a conectar con su gente: "Espero que no me pregunten anécdotas porque no tengo anécdotas. Va a ser un reencuentro muy bonito".

A lo largo de su carrera, Mario Pereyra fue reconocido con múltiples galardones, incluyendo el Premio Konex en 2017. Su voz resonaba no solo en las frecuencias radiales, sino también en la defensa de la democracia y los valores republicanos, lo que le valió tanto admiradores como detractores.

El legado de Mario Pereyra sigue vivo en la memoria de quienes lo escucharon y lo admiraron. Su enfoque inquebrantable y su pasión por la comunicación han dejado una marca en la historia de la radio en Argentina. En este cuarto aniversario de su partida, recordamos su vida y su obra, celebrando la impronta que dejó en cada rincón del país.