Ana Luz, la artista sanjuanina inspirada por su madre que se abre camino a nivel mundial

viernes, 1 de noviembre de 2024 16:15

Ana Luz Torras (22) estuvo inmersa en el mundo del arte desde su infancia, destacándose como la "niña artista" de su familia. Su viaje artístico comenzó a los 9 años en el instituto Acapella, impulsada por la curiosidad tras escuchar sobre la experiencia de una compañera. Lo que inició como una casualidad se transformó en una verdadera pasión.

Después de varios años en el instituto, Ana no solo se convirtió en profesora, sino también en integrante de los elencos de Acapella Producciones. Su labor abarca diversas disciplinas, enfocándose principalmente en la comedia musical, donde continúa compartiendo su amor por el arte y la enseñanza. Su camino está lleno de emociones y sorpresas, y sigue explorando nuevas facetas en su carrera artística.

Durante la pandemia, Ana se graduó como intérprete en Comedia Musical y, en 2021, completó un año adicional de estudios pedagógicos para obtener el título de capacitadora. “Fue muy hermoso poder cerrar una etapa de aprendizaje y nutrirme para compartir mis conocimientos con otros jóvenes que comparten mi pasión”, destacó la joven a Diario La Provincia SJ. Este proceso la llevó a dar clases de maquillaje en el instituto y a ofrecer talleres de teatro de forma independiente junto a su amigo Fernando Díaz.

A pesar de contar con títulos, Ana sintió la necesidad de seguir creciendo artísticamente. Por ello, decidió estudiar Cine en la ENERC, donde se graduó como realizadora cinematográfica integral. “Fue una oportunidad grande para seguir creciendo como artista y persona. Conocer un mundo nuevo fue una experiencia increíble”, relató.

La influencia de su familia ha sido fundamental en su trayectoria. “En mi familia, todos son artistas, aunque no se dediquen profesionalmente. Mi madre ha sido un gran pilar en mis decisiones, siempre apoyándome en mis clases y ensayos”, destacó Ana. Su madre, que hacía teatro durante el embarazo, ha sido una inspiración constante para ella. “Desde muy pequeña, ella se dio cuenta de mi pasión y siempre ha estado presente en mis obras”.

Ana también reconoce la importancia del apoyo familiar. “Hay muchas personas que no tienen esa base. Mi mamá me preservó y me apoyó mucho; sin ella, no habría podido avanzar”, agregó.

Actualmente, Ana se mantiene activa y multifacética en el ámbito artístico. Forma parte del elenco de Acapella Producciones y ha llevado a cabo proyectos significativos, como una obra musical para jóvenes que aborda temas cruciales como la salud mental y la identidad. También integra una obra centrada en las infancias, narrando la historia de un joven en busca de sus sueños. Además, está desarrollando talleres de actuación frente a cámara, fusionando sus pasiones por el cine y el teatro.

Recientemente, Ana tuvo la oportunidad de asistir a un congreso de comedia musical en Buenos Aires, organizado por la escuela de Valeria Lynch. En este evento, compartió conocimientos y ganó dos becas: una para el congreso del próximo año y otra para estudiar en Nueva York. “La vida artística es compleja, pero con pasión y disciplina se pueden lograr grandes cosas. En San Juan, la cultura está en movimiento y hay oportunidades para dedicarse al arte como una forma de vida”, afirmó.

Finalmente, Ana considera a su madre, Rosa, su mayor referente. “Las verdaderas inspiraciones están cerca de nosotros. Aprendo todos los días de mi madre, mis amigas y mentores”, concluyó.