Una madre sanjuanina y sus cuatro hijos necesitan ayuda tras la intensa tormenta: "no tenemos dónde dormir"

miércoles, 9 de octubre de 2024 17:01

Soledad Baez, una mujer oriunda de 9 de Julio, se encuentra en una situación crítica tras las fuertes tormentas que azotaron la provincia. La sanjuanina necesita la colaboración de todos para poder levantarse nuevamente.

La pesadilla comenzó el pasado lunes, cuando las intensas lluvias empezaron a afectar a San Juan. En ese momento, Soledad y sus hijos comenzaron a experimentar las primeras consecuencias de la tormenta. Su hogar, ubicado en 9 de Julio, no resistió el impacto de las lluvias, lo que dañó el techo y provocó que se mojaran toda la vestimenta, calzado, muebles y mercadería de la familia.

La mujer, desesperada, aseguró que le prestaron un galpón para guardar algunas de las cosas que logró recuperar. Sin embargo, destacó que necesita un lugar seguro para sus hijos: dos varones de 10 y 6 años, y dos niñas de 6 y 1 año.

"Se me mojó la ropa de mis hijos y los pañales de la bebé. Tengo cuatro hijos. Me prestaron dos camas y dos colchones, pero en cuanto pueda, tendré que devolverlos y no tengo a dónde llevarlos para que puedan dormir", sostuvo Soledad a Diario La Provincia SJ. En la misma línea agregó que "soy mamá separada y necesito calzado".

La sanjuanina detalló que necesita calzado número 33 para un varón, 27 para otro varón, 25 para la niña y 20 para la bebé. "Además, necesito mercadería, como leche. A mi hermano también se le mojó la cama, los colchones y las frazadas. También necesito ropa y calzado del 40 o 41", aseguró.

La mujer aseguró que enfrenta un panorama complejo, ya que, por el momento, le prestaron un galpón en la zona de la Florida, en 9 de Julio. La sanjuanina afirmó que es la primera vez que vive una situación de esta magnitud y necesita la ayuda de todos para poder salir adelante.

Soledad expresó que toda ayuda será bienvenida y agradece de antemano todas las donaciones que pueda recibir.

Para colaborar: 264- 4512927 (Soledad Baez)