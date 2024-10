Dengue: sanjuaninos ya se stockean de repelentes y farmacias confían en que no faltarán

miércoles, 9 de octubre de 2024 09:35

San Juan se prepara para dar batalla a los mosquitos, fundamentalmente para evitar la enfermedad del dengue. Si bien en temporadas pasadas hubo escasez en el stock de repelentes, en farmacias destacaron que el panorama ahora es diferente. Además, señalaron que hay mayor demanda porque los clientes salieron a stockearse ante el temor de faltantes.

Carlos Otto, referente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, destacó a Diario La Provincia SJ que "se ha notado que hay una previsión con el tema de los repelentes y creo que tiene que ver con lo que sucedió en marzo y abril de este año cuando hubo faltantes. Se generaron ciertas situaciones complicadas porque no se conseguía repelente prácticamente por ningún lado. Desde hace dos meses, el cliente que va a la farmacia aprovecha de llevarse un repelente "para ir guardando"".

En ello, contó que no sólo cuentan con más variedad de presentaciones sino que se encuentran a la venta otros productos con capacidad repelente como las pulseras de citronella y broches de citronella para cochecitos y cunas de bebés.

"Hay en stock varios productos y marcas también para todo lo que es la línea infantil. Hay en crema, en spray, aerosol, es decir que las presentaciones son variadas y con diferentes marcas. También hay una pequeña diversidad de precios. Si lo comparamos con abril de este año estaría hasta más barato que en ese momento, pero por supuesto, tuvo que ver con la falta", señaló Otto.

Resaltó que "hay todo un manejo de prevención con respecto al tema de lo que pueda pasar con el dengue. Con lo que no hay tanta consulta con el tema vacuna, porque es mucho más complejo y tiene que ver con que no hay en la actualidad, dotación por parte del laboratorio a las farmacias. Gran parte de las que estarían por entrar al país estaría comprometidas a la salud pública de las distintas provincias. Con lo cual, no se sabe muy bien cuántas serán las unidades que puedan quedar disponibles para que se canalice a través del sector privado de las farmacias. Se nos prometió que para los últimos días de octubre o primeros días de noviembre aparecería stock en droguerías".