San Juan bajo la lluvia: postales de un martes distinto

martes, 8 de octubre de 2024 11:55

Un abrupto cambio de tiempo sorprendió a los sanjuaninos que pasaron de días de sol a un persistente nublado, con lluvias de diferente intensidad y persistencia. En medio de alertas meteorológicos, el salir a la calle presentó un panorama distinto.

En el microcentro no abundaron los paraguas pero sí las capuchas para resguardarse de las lluvias. Además, la temperatura no descendió al punto de recurrir a camperas muy abrigadas y hasta hubo quienes no resignaron la manga corta. El ir al trabajo o a la escuela así como la actividad comercial convivieron con un escenario distinto que durará hasta mañana.

En tanto, la Dirección de Protección Civil informó que, para la tarde y noche de este martes 8 continúa la probabilidad de lluvias aisladas en el territorio provincial.

"En el sector Este de San Juan, se pronostica Alerta Naranja, el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada durante todo el periodo de alerta de entre 50 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", se señaló.

Mirá las postales que dejó la lluvia en la mañana: