El IPV recupera casas abandonadas para reasignarlas a quienes realmente las necesitan

lunes, 7 de octubre de 2024 09:19

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) está realizando una investigación minuciosa para recuperar casas desocupadas en distintos barrios de San Juan. La directora del IPV, Elina Peralta, confirmó que la administración está trabajando arduamente para verificar y recuperar estas viviendas, que han sido objeto de denuncias por parte de vecinos preocupados por su estado de abandono.

Peralta explicó que el IPV ha implementado un sistema de trabajo dividido por departamentos. "Hay un equipo por cada departamento en este momento trabajando para hacer estos sondeos, verificar que realmente están desocupadas. Una vez que se verifica, se aplica todo el proceso administrativo y legal para ir en la vía de la revocación", afirmó en radio Sarmiento.

Desde el IPV, han detectado numerosas casas abandonadas en barrios tanto históricos como nuevos. "Son muchas casas y es indistinto por departamento. No es que hay un departamento más que otro, estamos detectando varios casos por barrio, de hecho hemos detectado, hace poco, un barrio en un departamento alejado, con 10 casas desocupadas", comentó Peralta. La importancia de este proceso radica en la necesidad habitacional que existe en la provincia, con aproximadamente 90.000 personas registradas en lista de espera para acceder a una vivienda.

La directora hizo un llamado a la comunidad para que continúen reportando situaciones de viviendas desocupadas. "Es importante que nos hagan la denuncia y nos manifiesten puntualmente cuál es el barrio. A nosotros nos ayuda muchísimo tener la información un poco más precisa para poder ir a este barrio especial", subrayó aclarando que hay "muchas denuncias recibidas".

El IPV se compromete a realizar una investigación exhaustiva, que incluye la toma de fotografías y el análisis de la situación de cada vivienda. Una vez corroborada la desocupación, se inicia un proceso administrativo que puede culminar en la revocación del título de propiedad. "Esto termina en Fiscalía porque, por supuesto, nosotros presentamos la revocación y el adjudicatario después presenta un descargo. Se le da un tiempo para el descargo y de ahí se verifica si lo que descarga, es viable o no para después ser revocada", explicó Peralta.

Resorteo de Viviendas

El objetivo final de esta iniciativa es llevar a cabo un resorteo de las viviendas recuperadas, para que sean entregadas a quienes realmente las necesitan. "Nosotros entregamos viviendas sociales porque hay una necesidad habitacional. Si no la están ocupando es que no hay una necesidad habitacional. Hay 90.000 inscritos en todo San Juan dentro del IPV. Entonces, no podemos tener casas desocupadas", enfatizó Peralta.