Sanjuaninos desarrollaron un colector solar térmico que permite tener agua caliente sanitaria gratis para el hogar

Un equipo de cuatro sanjuaninos, integrado por Martín Samame, Marcelo Chávez, Sebastián Correa y Agustín Chávez, diseñó un colector solar térmico para agua caliente sanitaria que promete revolucionar el mercado y reducir significativamente el consumo de energía convencional en los hogares. Hasta ahora el agua sanitaria caliente se consigue en los hogares con sistemas de gas o eléctrico pero este colector permite aprovechar el sistema solar y así generar agua caliente gratis.

Este innovador sistema, fruto de dos años de investigación y desarrollo, se destaca por su diseño compacto y eficiente, integrando las funciones de captación y acumulación en una sola pieza. Su versatilidad permite instalarlo en cualquier orientación, adaptándose a las características de cada vivienda.

"El modelo final fue mutando mucho, pero el disparador fue el sol que contamos, el recurso solar disponible que tenemos, cómo aprovecharlo para que se disminuyan los consumos de energía convencional. La forma más abarcativa y más práctica y didáctica es a través del calentamiento de agua sanitaria para las casas", explicó Samame a Diario La Provincia SJ.

El colector, que se espera salir al mercado entre noviembre y diciembre, es un producto completamente nacional. Es decir no se ha importada ninguna de sus partes y los mismos desarrolladores lo denominan "un producto único" no sólo en Argentina sino también en Latinoamérica. Es que si bien hay productos similares en Europa, este colector se distingue por su enfoque en el agua caliente sanitaria, un área donde actualmente no hay competencia directa en el mercado local.

El colector solar térmico funciona captando la energía del sol y transformándola en calor, que luego es utilizado para calentar el agua sanitaria del hogar. Este sistema permite obtener agua caliente de forma gratuita y renovable, reduciendo considerablemente los costos de energía.

Una de las características más destacadas del colector solar térmico es su diseño integrado, que combina las partes de captación y acumulación en una sola pieza. Esto lo hace más robusto y elegante, además de ofrecer una mejor integración arquitectónica. "Puedes instalarlo en cualquier posición y el equipo funcionará igual", explicó Samame.

Este modelo está especialmente diseñado para el uso doméstico, proporcionando agua caliente para limpieza e higiene, un aspecto esencial para el bienestar familiar. Si bien el objetivo inicial es el hogar, el ingeniero asegura que el sistema puede escalarse para otras aplicaciones en el futuro. "Ningún colector solar térmico en el mercado se comercializa apuntando el agua para consumo humano, sino para sanidad", aclaró Samame.

"Nosotros queremos, apuntamos a que la empresa nazca, poder empezar a instalar nuestros equipos y apuntamos a vivir de esto. Dedicarnos 100% de esto, que nuestra actividad principal sea el desarrollo, la construcción, la instalación de equipos para agua caliente", concluyó.

Este conector obtuvo el premio de "Ingeniería Verde", organizado por la Fundación Lundin, Proyecto Josemaría y la UNSJ. Además ganó en el programa "Empresas de Base Innovadora", en el ámbito de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, SECITI 2022 y 2023.