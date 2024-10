Habló el periodista agredido en el partido de Barrio CGT con Del Bono: "Estuve a segundos de ser un caso Báez Sosa"

sábado, 5 de octubre de 2024 18:16

El pasado 26 de septiembre, la cancha de Del Bono se convirtió en una batalla campal en medio de un partido de futsal ante el barrio CGT. En un video, se pudo ver a un hombre que fue atacado por varios; se trata de René Acosta, quien habló del hecho y aseguró con una contundente frase que podría haber perdido la vida: "Estuve a segundos de ser un caso Báez Sosa".

"Habrán visto todos los incidentes de futsal de la semana pasada en la cancha de Del Bono. Hubo una trifulca generalizada donde había 20 contra uno en el piso", inició en una transmisión por su cuenta de YouTube desde una radio.

Noticias Relacionadas Pedradas y piñas en un partido de la liga de Caucete y San Martín

"El que estaba en el piso soy yo. Lo único que hice fue tratar de proteger a los míos. Fue mi único acto provocativo, si se quiere, sin hacer nada, sin siquiera gritar un gol", dijo y agregó: "Sin motivo, terminé recibiendo patadas de todos lados".

En este sentido, manifestó que fue agredido solo por estar al lado de alguien que llevaba la camiseta de Del Bono: "Ligé por todos lados".

Según manifestó, estaba al lado de la puerta donde se iniciaron los incidentes, a punto de retirarse cuando comenzó todo.

"Me salva el hecho de que me aferré a una pierna que me dio dos patadas en la cara de un jugador del barrio CGT", dijo y continuó: "La que me agredió primero me termina salvando después. No perdí la conciencia en ningún momento; me paré por mis propios medios y salí de ese lugar".

Finalmente, reflexionó: "El futsal no es una cuestión aislada, no es la única vez que pasó, no va a ser la última. Porque esta actitud populista de la Liga Sanjuanina y de quienes permitieron abrir la puerta a distintos sectores termina demostrando que la vida para ellos no vale nada".