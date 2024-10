Alquileres comerciales: la demanda está al 100% en la Peatonal y una zona se consolida fuertemente

viernes, 4 de octubre de 2024 08:42

En esta segunda etapa de 2024, los corredores inmobiliarios destacaron que los alquileres comerciales en San Juan están superando la oferta. En particular, en la zona del microcentro, la demanda alcanza el 100% en la Peatonal y sus alrededores.

Leo Pérez Olivera, miembro de la comisión directiva del Colegio de Corredores Inmobiliarios, afirmó que la demanda se ha mantenido fuerte en esta área. “Hay más demanda que oferta. Hoy no hay locales vacíos. Recientemente se vencieron tres contratos; uno se renovó, pero los otros dos se alquilaron de inmediato”, comentó el referente en el tema a Diario La Provincia SJ.

El profesional también destacó la notable diferencia entre la zona “caliente” de la Peatonal y la periferia. “Existen variaciones de precios. Nuevas áreas, como la avenida Córdoba entre Las Heras y Av. Paula A. de Sarmiento, crecieron gracias al nuevo complejo Catamarán. Además, Hermógenes Ruiz entre Central y 9 de Julio sigue en expansión. En la Peatonal y a 100 metros alrededor de las calles Tucumán, Laprida y General Acha, todo está 100% ocupado”, agregó.

En cuanto a la demanda en otros departamentos, Pérez Olivera mencionó que han recibido pedidos de zonas que antes no eran relevantes, como Caucete y Pocito. Rawson y Chimbas continúan consolidándose, al igual que Capital. “Santa Lucía está creciendo de manera desordenada, pero hay varios proyectos interesantes en marcha. No hay una única área de crecimiento, pero se observa desarrollo en San Lorenzo, Sarmiento y varios centros comerciales pequeños”, explicó.

Sobre el panorama para el resto del año, el corredor señaló: “Las bajas en las ventas son notorias y todavía no hay signos de repunte. Sin embargo, hay esperanzas y una luz al final del túnel. Si no se alquilan locales antes de fin de octubre, podrían entrar en un período difícil debido a las fiestas, ya que muchos no podrán remodelar a tiempo. De noviembre a enero, el alquiler de comercios se complica”.

Por último, en comparación con 2023, Pérez Olivera resaltó: “El panorama en 2024 es más optimista, especialmente en lo que respecta a los períodos de actualización, dado que la inflación está más controlada”.