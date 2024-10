Mujeres de escenario: la esencia y el motor de la Fiesta Nacional del Sol

jueves, 31 de octubre de 2024 11:07

Inmensas y humildes. Talentosas y fundamentales. Así son ellas: las mujeres que apuntalan la Fiesta Nacional del Sol. Desde roles claves en producción, escenario, catering y conducción de streaming se imponen desde el trabajo y el profundo objetivo que la fiesta de los sanjuaninos sea un éxito.

Si bien no están frente al público, sostienen, resuelven y garantizan que la fiesta sea el resultado de un trabajo en equipo en el que la suma de voluntades, en la que hay mayoría masculina, consolide al evento que es marca registrada de San Juan en el país.

Diario La Provincia SJ las presenta en esta entrevista en que las muestra tal cual son: esencia y fuerza de la Fiesta Nacional del Sol. Te invitamos a conocerlas.

Jimena López Linares- responsable de Hospitality de artistas nacionales y logística

Se le pone la piel de gallina al escuchar “La Estrella de los Andes” y es una agradecida del apoyo de su hijo, su pareja y familia que la sostienen en un trabajo que abraza con pasión. Jimena ya es parte de la identidad de la FNS, trabaja nada más y nada menos que en la coordinación del escenario y siente orgullo por ello.

"Trabajo en la FNS desde el 2008 y llegué de la mano de Osvaldo “Pájaro” Benmuyal. Estuve en diferentes áreas, siempre colaborando sobre todo con la producción de los locutores. En esa época a Marcela Podda y Pascual Recabarren, y luego a Gustavo Toledano. Después, me convocaron para otro tipo de producciones. Son 16 años conociendo y sirviendo a la Fiesta, desde adentro", dijo a este diario.

Jimena reconoció que la base de su experiencia la forjó en la Fiesta Nacional de Santa Lucía, de la que es parte hace 18 años, y con un expertise consolidado se desenvuelve en la FNS. En esta edición especialmente cumple con la premisa que el gobernador Marcelo Orrego: darle las mismas comodidades y servicios tanto a los artistas locales como los nacionales, más allá del escenario en el que se presenten.

“Realizo la recepción del artista desde que llega a San Juan, con el armado de sus movimientos internos, la recepción en backstage del escenario, en camarines y la recepción de catering”, explicó sobre su rol en esta FNS.

En el proceso, después que la organización de la FNS realiza los contratos, Jimena entra en acción. En ello, recibe los requerimientos de la producción del artista, parte en la que destacó que hay mucho de mito en relación a lo que piden los artistas y staff para sus camarines.

“No puedo dar fe que los artistas nacionales e internacionales que pasaron por la Fiesta hayan pedido cuestiones excéntricas ni imposibles. Además, hablar del artista es también hacer referencia a su equipo. Lo acompañan técnicos, plomos, iluminadores, músicos, stage, vestuaristas, entre otros. Lo que piden está relacionado a su trabajo y yo lo veo al artista como un trabajador, como lo somos nosotros”, destacó. El listado, en ese sentido, incluye agua fresca, frutas, meriendas o cenas y no más de ello y que les permite llegar mejor al escenario.

“La gente va a ver al artista y su show y nosotros estamos del otro lado, colaborando con la ejecución adecuada de ese espectáculo, que es el trabajo del cantante”, contó Jimena. Para esto, precisó que es fundamental diagramar y planificar todo a detalle con los managers: desde la llegada del vuelo o colectivo de gira, planificar sus rutas y movimientos, horarios, pruebas de sonido, actividades especiales a requerimientos de seguridad.

En esto, resaltó el trabajo en equipo y marcó que trabajan como un todo. “Si bien ejecuta una parte puntual, se delega funciones al catering y a la producción por camarines y montaje de lo que se necesite, por ejemplo. Puedo hacer mi trabajo gracias a todos ellos e incluyo a la gente de escenario y los técnicos. Todo se hace mancomunadamente. Todos somos importantes”, dijo.

Jimena transparenta su compromiso y pasión por este trabajo que es intenso y gratificante. “Me apasiona ser anfitriona; siempre lo he dicho. Me gusta dejar a mi provincia bien posicionada. Esto es a través de atender bien a artista, de manera cálida y que se sienta cómodo y no le falta nada. A los sanjuaninos nos representa la calidez en el trato y ese es mi estandarte para atender a todos. Sé que represento a mi provincia porque, tal vez, el artista tiene un contacto directo conmigo. Soy respetuosa de ellos y quiero que sepan que no soy yo solamente, sino que así somos todos los sanjuaninos y que respetamos su trabajo”, expresó.

En ello, destacó que tiene millones de anécdotas y buenos momentos para recordar pero, como buena anfitriona, prefirió no destacar a ningún artista sobre otro. “Nos han demostrado amabilidad y agradecimiento con gestos cálidos. Uno tiene que entender a los artistas como personas simples, comunes y sencillas que están trabajando y respetarlos como tal. Si ellos sienten ese trato, se abren un montón y les gusta compartir con su equipo y con todos los que estamos allí”, confesó.

Y esto también es posible gracias a que Jimena apuesta por sus fortalezas que, con humildad, detalló. “Mi trabajo se basa en la comunicación, en la empatía y respeto. Son mis pilares. Y en el equipo somos todos iguales si bien en números, el 95% con hombres los que trabajan en la FNS. Y las mujeres que somos parte nos sentimos cuidadas, contenidas y respetadas por ellos; desde la cabeza de producción con Hugo Di Bernardo y su hijo Hugo. Todos generamos este ambiente de cordialidad y nos escuchamos en sugerencias y opiniones. También va de uno aprender a escuchar, pedir ayuda y valorar la experiencia del otro. Es un equipo de trabajo muy lindo, nos cuidamos entre todos y hay un objetivo de trabajo: que la FNS salga bien. Hay buena energía para cuidar la Fiesta de todos”, afirmó.

En estos días intensos, Jimena se sostiene también en sus roles de mamá de un pequeño y de pareja. “Nada sería posible sin mi hijo, que me entiende y me dice que está orgulloso de mamá”, dijo, emocionada. Y agregó orgullosa: “le agradezco a mi pareja el aguante, el acompañamiento y el que está pendiente de mí para ayudarme y por supuesto, a mi mamá que cuida con amor a mi hijo. La gratificación es inmensa. A Jimena que está comprometida con la Fiesta, la hacen otros que la fortalecen”.

Gabriela Sosa- Responsable del catering para los artistas

Ver a su mamá trabajar en una cooperativa y producir dulces y conservas con la misma dedicación que preparaba empanadas cocinadas en horno de barro, fue su inspiración. Gabriela es gastronómica y multifacética, desde siempre. Recordó que ayudaban a preparar pan y semitas en su casa y por eso, ese contacto con la cocina fue determinante para que siguiera esa profesión.

Tuvo como mentor al recordado chef Carlos Echegaray, quien siempre buscaba que sus alumnos tuvieran lugares para tener pasantías. Con ello, la conectaba aún más con la pasión de cocinar. “Fui adquiriendo experiencia y en el último restaurant que estuve, preparaban los catering para la Fiesta del Sol. Ahí empecé. Cuando el restaurant cerró, mi jefe que estaba encantado con mi trabajo me incentivó a tener casa de comidas, preparaba viandas y paso a paso, fui teniendo mi emprendimiento”, detalló a Diario La Provincia SJ la propietaria de “Casita Criolla”.

Hoy por hoy, su equipo la conoce a la perfección. Trabaja con su esposo, sus dos hermanas y una sobrina para cocinar y para las etapas de trabajo exigente como la FNS, se suman tres personas para el servicio de atención.

“Lo que a todos les gusta es que a mí me gusta cocinar casero. Le doy el toque gourmet, soy muy detallista con las presentaciones, me gusta que las masas sean todas caseras y todo es de elaboración propia. Todo lo que podemos hacer, desde pizzetas, budín de pan a flan casero, son nuestros”, marcó.

“Me reencuentro con la Fiesta este año. Empecé a trabajar en 2013 hasta 2020 y ahora, estamos volviendo. Siempre esperábamos con ansias que pudiera llegar; me encontró preparada porque en este tiempo estuve haciendo caterings para artistas en Teatro del Bicentenario y en otros lugares, gracias a la confianza depositada en nuestro trabajo por parte de una productora. No perdí la rutina y el ritmo”, afirmó.

Con una sencillez que la hace muy cercana, cuenta que sus delicias las probaron desde Juanes a Ricky Martin. “Siempre 2 o 3 semanas antes nos hacen llegar los requerimientos y lo que solicitan los artistas. Acerca de pedidos especiales, en su momento nos costó conseguir jamón ibérico (jabalí alimentado con almendras) y sal del Himalaya porque no había en San Juan. Ahora, está más al alcance contar con productos importados. En su momento, tuvimos que pedir por Internet”, recordó a manera de anécdota.

Señaló que los artistas internacionales suelen pedir comidas típicas de su país o que cocinen cerca de los camarines, por ejemplo. Para todo, ella, que se reconoce multifunción y adaptable a las situaciones más variadas, siempre resuelve.

“Siempre estamos en contacto y tratamos de conseguir todo. Además, les hacemos una degustación de dulces regionales y les gusta probar nuestras comidas típicas de San Juan y también piden mate. Piden las empanadas criollas, la punta de espalda y las semitas; les causó curiosidad el nombre y preguntaban sobre los chicharrones. Les fascinó y preguntaban cómo se hacían”, contó.

En estos días de la Fiesta Nacional del Sol, sus sabores estarán presentes. Arman sus cocinas cerca del sector de camarines y se organizan para tener todo lo que les pidieron, que entregan según una grilla de horarios ya sea para prueba de sonidos (que va desde sándwiches al agua) o antes de subir al escenario.

“Tenemos acceso directo al camarín y de manera respetuosa, cumplimos con lo definido. Hay artistas que son más serios, que se resguardan en un sector con sus músicos, con su familia o quieren estar solos. Todo depende de cada uno. A veces salen a pasillo y nos saludan. A veces, cuando se acercan y nos agradecen, les pedimos una foto. Pero siempre siendo cuidadosos. Nunca nos dijeron que no pero no los incomodamos”, confesó.

Acerca de su rol en la Fiesta Nacional del Sol, Gabriela no dudó en decir que “estoy orgullosa. No puedo creer ser parte de la Fiesta y doy gracias a Dios por lo que logré siendo mujer; hasta dónde he llegado, en un ámbito que tiene mayoría masculina. Siempre recibí un trato respetuoso de mis compañeros; en la producción hay una sola mujer que trabaja conmigo y nos sentimos cuidadas y bendecidas”.

En estos días de vorágine, su familia es su pilar: “soy la menor de 5 hermanos y me ayudan en todo; con el trabajo y con mis hijos. Mis tíos también dicen presente para colaborar en lo que sea: desde amasar a lavar vajilla: Siempre me dan una mano. Gracias a Dios tengo un apoyo fundamental, más este año que tengo un bebé chiquito. Pensé que no podía encarar la Fiesta y aquí estamos: sí puedo, porque me gusta y me encanta”.

Belén “Peli” Ruiz Olalde- asistente de producción técnica del escenario del Estadio del Bicentenario

En su tercera Fiesta Nacional del Sol con un rol clave, “Peli” se siente como pez en el agua. Con Handy en mano y atenta a todo, sabe qué se necesita en el escenario central de la FNS. En una pausa de su trabajo, al que se está dedicando desde septiembre, dialogó con Diario La Provincia SJ.

“Arranqué en el 2016 o 2017 en la FNS, y fui directora de cámaras de la fiesta. Dirigí todo lo que fue el circuito cerrado y había hecho otros escenarios como directora y camarógrafa. Ahí nos cruzamos un par de veces con Hugo Di Bernardo y él me dijo que conoció ahí mi trabajo. Además también por otros lados sabía cómo trabajaba y consideraba que yo era la persona correcta para el puesto. Fue así que en el 2019 empecé en este rol”, detalló.

Ese año, la producción trajo una asistente de producción de Buenos Aires para empezar a capacitar a la gente de San Juan para trabajar a niveles más profesionales. “Estuve trabajando con Eva y a la siguiente fiesta, me llamaron directamente solo a mí. Aprendí realmente un montón porque si bien me había manejado en escenarios, no había nunca estado en la parte de producción, donde realmente se mueven otras cosas y son otras responsabilidades”, destacó.

Y confesó: “me gustaba mucho ese mundo pero nunca había estado más que los momentos previos de la fiesta y me iba”.

Entre llamadas y reuniones, Peli está desde la génesis misma del escenario. “Trabajamos desde que se piensa el escenario, cómo es, dónde va a estar ubicado, hasta que se empieza a armar. Al último, terminamos desarmando todo y devolviendo las cosas, tal cual. Todo el proceso desde cero: desde acompañar en la imaginación de cómo van a ser las cosas y seguir los pasos hasta que se llegue al escenario”, dijo.

Acerca del entorno del trabajo, contó que “este rubro es bastante masculino, y hablo de las experiencias que nos tocan vivir acá en San Juan, porque en otras provincias claramente es distinto. En San Juan hay muy pocas mujeres que trabajan en las técnicas y que están en todo esto porque la mayoría son hombres. En ese momento, sí tengo una chica que me está asistiendo en todo y yo le voy enseñando y me va acompañando. Pero la verdad es que la mayoría de las veces estoy casi sola, salvo algunas técnicas que vienen de afuera”.

Más allá de eso, el clima de trabajo “me encanta y cada vez que puedo, me doy una vuelta por donde está el personal de carga y descarga y de construcción. Siempre hubo un trato sumamente respetuoso y muy cuidado, de parte de todos. En ese sentido, trabajamos todos de igual a igual, y siempre de manera muy muy respetuosa”.

En ese marco, Peli abraza la vorágine de la FNS: “tenemos que cumplir tiempos, desde que no había nada hasta que ya funciona todo y tenés el público. En ese momento, parece muy loco, pero es cuando más respiro. Cuando tenemos a todo el público, es cuando la labor está hecha y de alguna manera se disfruta, siempre atenta al Handy, a cosas que puedan pasar y hacer alguna ronda, para ver si está todo bien en los accesos y en el backstage”.

Tras las corridas previas pasan y ella se dedica a disfrutar también. Incluso a veces como público, como ocurrió cuando Las Pelotas tocó en la FNS (2019). La autorizaron a estar en el campo y fue una fan más, sin dejar de estar atenta a su labor. “Junto a un técnico, obtuvimos un permiso especial y saltábamos y disfrutábamos”, recordó.

Con el camino recorrido, y con las gratificaciones por su trabajo y anécdotas positivas, a la joven le gustaría que se sumaran más mujeres. “Les digo que se animen; que si les interesa se empiecen a acercar de alguna manera y estaré siempre disponible para lo que necesiten. Al arrancar la fiesta, no existe sábado, domingo, a veces que no hay horarios y la dedicación es plena. Son eventos que se empiezan y se terminan en un tiempo corto y por eso, se le pone toda la energía a eso”.

En ese sentido, para Peli “la Fiesta Nacional del Sol es una apertura a mostrar lo que se puede hacer en San Juan. Como realizadora audiovisual, siento que, de alguna manera, también permite mostrar lo que se hace acá. Sobre todo, este año las pantallas y lo relacionado con el show central que se va a hacer en el velódromo, será una clara demostración.

Vicky Vedia- conductora de streaming de la Fiesta Nacional del Sol

Fue una oportunidad tan deseada como trabajada. Vicky Vedia está feliz y muy orgullosa de ser quien mostrará la Fiesta Nacional del Sol, desde adentro, para quienes sigan el evento por streaming.

“Todo fue emocionante y lindo. La propuesta llegó hace un par de semanas. La verdad que trabajar en la Fiesta Nacional del Sol comunicando era una asignatura muy pendiente en cuanto a lo personal. Estoy muy contenta, con mucha energía, con muchas ganas de poder llevar el streaming a cada casa de cada sanjuanino con la Fiesta del Sol”, contó a este diario.

Vicky encarará con la dinámica descontracturada del formato, todo lo que se refiere a la feria, stands y espacios, para invitar a los sanjuaninos a que visiten la FNS. “También, vamos a estar mostrando toda la parte del detrás de escena de los artistas, tanto locales como seguramente algunos nacionales. Llevaremos el color y todo lo hermoso de la Fiesta Nacional del Sol con su lema “Somos Energía”.

Resaltó a la FNS como la celebración de los sanjuaninos: “vamos a mostrar nuestra cultura y a nuestros artistas. Fundamentalmente este año, con la cantidad de escenarios que vamos a tener, nos destacaremos. Y el lema Somos Energía incluye a nuestras montañas, nuestro viento y gente. Antes, cubría el evento y ahora, lo vivo desde adentro, con lo que mi amor por comunicar este evento se fortaleció”.

Espontánea, y con experiencia frente a cámaras, se siente a gusto con la conducción. “Sobre la comunicación en mi vida, creo que es una parte muy innata. Cuando me dan un micrófono, se me prende la adrenalina y tengo mucho entusiasmo de participar de la FNS y compartir también con la gente”

En ello, Vicky resaltó el rol de la mujer: “en nuestra FNS tenemos un papel fundamental. Tanto en los diferentes puestos de trabajo como en lo que son las emprendedoras. Sin ir más lejos, se elegirá a la emprendedora del Sol. El foco ha cambiado bastante y para mí, es súper positivo”.

Más que lista, tanto su familia, amigos y en especial, su gran amiga Daiana siguen con atención sus pasos en la FNS. “Me acompañan ya que vivo todo con tanta intensidad como amor. Siguen mis pasos y fue muy fuerte lo que sucedió estos días, tras el llamado. Valoro mucho las cosas; saben que esto es lo que me gusta y me están apoyando en todo”.

Los deseos para esta FNS

Jimena López Linares: “con nuevo formato, sigue siendo la Fiesta de los sanjuaninos. Es importante que siga estando y manteniendo. Deseo lo mejor: quiero que salga bien y que los sanjuaninos y los artistas la disfruten, conociendo lo que somos. Ellos destacaron que el público sanjuanino es muy especial, respetuoso, amable y cálido. Espero que San Juan brille con esta Fiesta; que sea disfrutable, que es parte de nuestra cultura. Pido y agradezco a Dios por todo lo que saldrá bien”.

Gabriela Sosa: “espero que todo salga bien y que los artistas se vayan contentos y se sientan bien atendidos, tanto por nosotros que estamos en la parte interna como por el público. Todos esperamos la FNS para disfrutarla a pleno”.

Belén “Peli” Ruíz Olalde: “tengo buenas expectativas, porque siento que es la primera vez que está todo integrado, pero a la vez los shows están separados del espectáculo central. Esto también va a permitir que este año, las personas puedan venir los tres días y disfrutar de lo todo. Creo que la propuesta va a funcionar muy bien”.

Vicky Vedia: “creo que el objetivo de la comunicación de la Fiesta es transmitir la energía que tenemos en la provincia de San Juan, la que tiene nuestro turismo y paisajes. Creo que ese es el objetivo número uno y mi deseo: poder hacer parte de esto a la gente que esté siguiendo el streaming”.