Silvia, la veinticinqueña que logró un sello único en marroquinería

Silvia Troncoso en su estado natural está siempre creando o buscando la manera de mejorar sus productos. Con "Luna Di Fiore", su emprendimiento, trascendió San Juan y si bien le gustaría consolidarse en la provincia, dio un enorme paso al consagrarse "Emprendedora del Sol". Confesó que para ella fue una sorpresa porque hubo una situación, ahora anecdótica, que la llevó a ser la referente de su departamento 25 de Mayo, algo que la enorgullece.

"Mi emprendimiento nació por el 2019 más o menos. Cuando vivía en Buenos Aires, era costurera en una fábrica de sillones muy importante y empecé a hacer bolsitos para mis compañeros. Luego me vine a San Juan a cuidar a mi papá y en ello, sentí que tenía que hacer algo para salir adelante. Y de esa manera, creció este pequeño emprendimiento haciendo mochilas, carteras, bolsos y de todo un poco. Fui aprendiendo sola y siento que sé bastante, ahora; siempre con voluntad de ofrecer cada vez algo mejor", contó emocionada a Diario La Provincia SJ, desde su hogar en Las Casuarinas.

Si bien encara muchos trabajos sola, contó que en época escolar, su hermana y su hija son sus fieles ayudantes. "Es la época en la que más se trabaja, al igual que para el día de la Madre. Mi emprendimiento fue llegando a los clientes de boca a boca; con recomendación de los clientes. Así fue como tengo clientes que compran en cantidad en Difunta Correa, también mandé pedidos a Misiones y envié mochilas y luncheras para Buenos Aires", destacó. En ello, precisó que la presencia en redes sociales como Facebook e Instagram (donde se la encuentra como Luna Di Fiore) ayuda mucho.

Sobre su llegada al certamen Emprendedora del Sol, contó una anécdota: "en realidad, yo quería postularme a la feria de la FNS. Mandé todos los requisitos pero no pensé que era para Emprendedora del Sol. No imaginé que era para eso. Me llamaron del municipio, me buscaron y en la Casa de Cultura de Santa Rosa, el intendente dijo: "La ganadora es "Luna Di Fiore", de Silvia Troncoso. ¡No lo podía creer! No lo esperaba. ¡No puedo creer estar en la Fiesta Nacional del Sol!".

Ya en tiempo de descuento para la FNS, siente que "esto es un premio para mí por parte de Dios; Él me está regalando todo esto que estoy viviendo, después de tantos años de cuidar a mi padre". Y su desafío es claro: "ahora, quiero llegar a todos los negocios de San Juan".

Desde que ganó en su departamento, tanto sus amigos en Buenos Aires como su familia y amigos en San Juan la acompañan, felicitan y alientan. "Estoy muy contenta. Y con esa energía, sigo trabajando. La inspiración para crear me llega y me pongo en acción. Busco innovar. Por ejemplo, hice en invierno unos cubremanos especiales y abrigado para los chicos de Pedidos Ya; todos me encargaron porque busqué que con ese accesorio no pasaran frío. Así soy; se me ocurre algo y voy por ello. Siempre recibo reconocimientos sobre mis trabajos que hago con mucho cariño y con mis diseños, para todos y todos los gustos", afirmó.

El origen del nombre

Con Luna Di Fiore, Silvia quiso homenajear a su hija Fiorella. "Vi un nombre "Flor de Luna" y al tomar de la manera que le decimos a mi hija, Fiore, quise que el emprendimiento fuera Luna Di Fiore. Dios me mandó este nombre", destacó.

Sobre lo que le gustaría hacer si gana, destacó: "quiero agrandar mi taller que es chiquito. Además, me gustaría tener gente trabajando permanente porque quiero trabajar y vender en cantidad. También incentivar a otros a que se apasionen por este trabajo. Dejo todo en manos de Dios. Él dirá si gano o no porque todas las chicas son buenas. Somos todas ganadoras. Haber llegado hasta acá, es el premio mayor. Mi anhelo es que me conozcan todo y que busquen mis productos. Llegar a todo San Juan, que es lo que más quiero, y a todo el país".