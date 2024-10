FNS: este año, no habrá sorteo de casas de IPV

martes, 29 de octubre de 2024 09:56

Una de las actividades que distinguía al IPV en la Fiesta Nacional del Sol era el sorteo de casas entre los asistentes a la feria. Con cupones que se entregaban por día, en la medianoche se elegía a los ganadores que, tras cumplir requisitos, accedían a unavivienda.

No obstante, en la edición 2024, no habrá sorteos. Así lo confirmó la directora de IPV, Elina Peralta en radio Sarmiento. "No, no se hará. El stand de Infraestructura será más bien informativo y recreativo", destacó.

La funcionaria marcó que "confirmamos que no se hará sorteo. No es una propuesta elegida".