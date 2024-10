Vacunas contra el dengue: aumentó la demanda pero no hay dosis a la venta en San Juan

lunes, 28 de octubre de 2024 13:55

La llegada de los calores ya generó preocupación en San Juan por la aparición de los mosquitos y la probabilidad del dengue. Esto ha impulsado un notable aumento en la demanda de la compra de vacunas, pero las farmacias enfrentan el problema de no tener dosis a la venta. Mauricio Caif, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, aseguró que hasta hace unos meses había pero no había interés en los sanjuaninos por la compra y hoy el escenario es completamente distinto.

"El problema es que la gente hoy pregunta en el mostrador y quiere comprarla. Pero la realidad es que no hay donde comprarla, porque la droguería no tiene", explicó Caif a Diario La Provincia SJ.

La creciente inquietud de la población se ha hecho evidente. Según Caif, antes, durante el invierno, el interés por las vacunas era bajo, pero con el aumento de las temperaturas, las consultas han incrementado notablemente. "Cuando había, hace un tiempo cuando estábamos todavía en invierno, no había tanto calor y la gente no preguntaba tanto. En el pasado obviamente la farmacia tenía pero como salían 94 o 95 mil pesos la vacuna, la gente no compraba. Ahora que las temperaturas han subido, la gente está consultando, pero no hay stock", añadió.

Caif mencionó que, tras comunicarse con una de las droguerías más grande, le confirmaron que no contaban con stock para suministrar a las farmacias. "El Ministerio no tiene injerencia en esto, ya que se trata de una cuestión privada", claró.

"Hoy no pasa por el precio. La gente está dispuesta a adquirirlas, pero lamentablemente no hay existencias", concluyó destacando que se ve complicado que lleguen vacunas a la provincia porque es sólo un laboratorio el que lo produce.