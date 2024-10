Susy, la tejedora vallista que preserva las tradiciones con un telar ancestral

lunes, 28 de octubre de 2024 07:36

Hilda Susana Olguín, oriunda de Chucuma, un pequeño y encantador paraje de Valle Fértil, representa a su departamento en la competencia por el premio Emprendedora del Sol en la Fiesta Nacional del Sol. Con 50 años de vida, Susana es madre de cuatro hijos y una apasionada artesana que ha convertido el tejido en su forma de vida y un pilar de su comunidad.

"Chucuma es un pueblito muy chiquito, pero es un paraíso", comenzó expresando a Diario La Provincia SJ. Desde joven, Hilda aprendió el arte del tejido de su madre y abuelos, quienes le enseñaron las técnicas ancestrales que hoy transmite con dedicación a las nuevas generaciones. Precisamente con ese espíritu es que impulsó el proyecto que hoy la tiene como una de las 19 representantes departamentales.

El proyecto de Susana surgió luego de la pandemia y gracias al apoyo de la beca Manta, que incentivó a los artesanos en el 2021. Inspirada por su deseo de preservar las tradiciones de su pueblo, creó una “escuelita ancestral” para enseñar a los jóvenes a tejer y empoderarse, mientras que para los abuelos ofrezco un espacio donde aprender tejidos criollos en el telar de Doña Paula, lo que también les sirve de entretenimiento.

"Amo lo que hago, lo enseño con tanto amor. Me siento orgullosa de que los chicos me pidan que haya más Susi en Chucu", destacó la emprendedora quien destacó que todos le dicen al espacio que tiene el "taller de Susi".

Con su enseñanza, Susana ha logrado reunir a niños y adolescentes, de entre siete y diecisiete años, quienes muestran un interés entusiasta por el aprendizaje del tejido. “Los chicos están muy entusiasmados en aprender. Ellos tienen mucho más que uno, porque como enseño a hilar, a esquilar, a tejer como era el telar de Doña Paula, entonces para mí es como ir a jugar con los chicos. Así transmito la experiencia mia", explicó.

EL TRABAJO Y LAS POSIBILIDADES

La pasión y el compromiso de Hilda con su arte y comunidad le han traído grandes satisfacciones. Uno de sus ponchos, confeccionado con tintes naturales, obtuvo en 2017 una mención especial en Palermo por su excelencia en tintes naturales. Este logro no solo valida su talento sino que también posiciona su arte y el trabajo artesanal de su pueblo en un escenario internacional.

Para Susana, participar en el premio Emprendedora del Sol ya representa una victoria. “Cuando me eligieron, me quedé anonadada. Con haber participado, yo ya gané”, aseguró para luego subrayar: "He conocido muy buenas compañeras, muy buenos proyectos. Para cualquiera que sea el premio, es bellísimo. La amistad, el compañerismo que hicimos, poder trabajar juntas es muy bueno. Por eso para mí, yo ya gané. Es lo más bonito que siento".

El emprendimiento de Hilda Susana Olguín no sólo pasa por hacer productos con lana sino también educar como forma de preservar y transmitir las tradiciones de su tierra. Para ella, su emprendimiento es más que un medio de sustento: es una misión de vida que inspira y empodera.