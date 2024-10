María del Carmen, la santaluceña que descubrió en los trapos un negocio e hizo su propia empresa

sábado, 26 de octubre de 2024 08:02

Donde muchos ven desechos textiles, ella ve oportunidades. María del Carmen Muñoz encontró en los retazos una veta comercial y hoy crece poco a poco con su empresa. La emprendedora es candidata a Emprendedora del Sol por Santa Lucía para la Fiesta Nacional del Sol, un premio auspiciado por la empresa Veladero que reconoce a las mejores iniciativas de los 19 departamentos de San Juan. Con 60 años y madre de tres hijos, María del Carmen combina su labor como bibliotecaria por las mañanas con su creciente emprendimiento textil por las tardes, junto a su hija Cecilia.

Su proyecto se centra en el aprovechamiento de los desechos de la industria textil. "En junio del 2021 comencé a trabajar con la parte que se deshecha en la industria textil. Lo que hago con mi hija, son paños que sacamos de este material y lo vendemos a los talleres metalúrgicas, industria automotriz y demás", explicó María del Carmen a Diario La Provincia SJ.

Fotos: Maximiliano Huyema

Además de los paños, su hija Cecilia se encarga de darle vida a los retazos más pequeños, creando productos como ropa para mascotas, manualidades, coleros y moños. "Yo hago los paños de 40x40, tipo tamaño de rejillas, que es la que más solicitan. Pero quedaba otro residuo de textil que no se usa porque tiene mucho poliéster o mucha fibra. Ahí ingresa mi hija y es la que hace otro tipo de productos. Ella aprovecha todo lo chiquito que va quedando", añadió con orgullo.

Un Emprendimiento Familiar en Crecimiento

La idea de emprender surgió durante la pandemia, como una forma de generar ingresos adicionales para la familia. Desde entonces, el negocio ha crecido significativamente. "La verdad que es un cambio de paradigma. Apostamos mucho a lo que es la economía circular. Es una estrategia para abordar esta problemática del residuo textil y extender esa vida útil que tiene el trapo. Siempre es residuo nuevo, no usamos nada recuperado y le damos nueva vida", comentó.

La participación en Emprendedoras del Sol fue una idea que impulsó su hija, quien la animó a postularse. "Cuando me eligieron, no lo podía creer. Me lo tuvieron que repetir varias veces porque fue una sorpresa enorme", recordó María del Carmen. Para ella, ser una de las candidatas ya es un gran logro. "Las 19 seleccionadas somos ganadoras. Es un gran reconocimiento que hayan elegido lo que uno hace con mucho esfuerzo", afirmó.

Con una pasión evidente por su trabajo, María del Carmen considera su emprendimiento como un "cable a tierra", que le permite canalizar su energía y creatividad. "Lo que pase el 2 de noviembre es bienvenido, pero el simple hecho de visibilizar lo que hacen las mujeres ya es un gran premio", concluyó.

María del Carmen Muñoz no solo se posiciona como una referente en el uso sostenible de los desechos textiles, sino que también se erige como un ejemplo de dedicación y compromiso familiar.