Adriana, la emprendedora que dejó todo para cultivar la tierra y seguir los pasos de sus abuelos

sábado, 26 de octubre de 2024 17:01

Adriana Garde, una emprendedora de 63 años representante de San Martín, dio un giro drástico en su vida, luego de 22 años dedicada a la gastronomía y junto con su marido, compraron una finca para seguir los pasos de sus ancestros españoles.

"El proyecto nació cuando decidimos comprar una finca como inversión", dijo Adriana a Diario La Provincia SJ. La finca, llamada "El Desafío del Inmigrante", tiene un significado especial, ya que sus abuelos paternos y maternos eran españoles dedicados a la agricultura. "Mi abuelo se dedicó al cultivo de algodón y el abuelo de mi marido a la exportación", explicó Adriana.

Profundamente conectada con el legado familiar expresó: "Nosotros arrancamos con esto y el desafío de nuestros abuelos es el nuestro también. Por mis tíos, siempre estuve ligada al trabajo de la tierra, de la cosecha". Consciente de la necesidad de aprender, comenzó a involucrarse en capacitaciones ofrecidas por el Ministerio de Producción y el INTA, "vimos que había que aprender a cosechar y empezamos a trabajar en eso, a mejorar lo que era la plantación".

Su compromiso la llevó a participar en pruebas piloto para certificación en prácticas sustentables. "Hemos certificado en cambio sustentable, en residuos agrícolas y de producción vitivinícola, y ahora en turismo, industria y producción", dijo. Adriana enfatiza la importancia de la mejora continua: "Es una exigencia que tenemos para ir mejorando porque somos una micro pyme y queremos, en un momento, tener un producto de excelencia".

Adriana y su familia venden uva de mesa de forma estacional, que sale al mercado interno en diciembre y enero, mientras que el aceite se produce en mayo. "Llevamos la máquina y retiramos el aceite de oliva virgen extra", explicó.

A pesar de una pérdida significativa por sequía, su determinación no flaquea: "Tenemos casi dos hectáreas, y un empleado se encarga de direccionar y armar las cuadrillas cuando llega la temporada".

Con planes ambiciosos, Adriana sueña con formar un equipo con otros productores para exportar sus productos. "También estamos trabajando para hacer nuestro propio aceite", dijo, mencionando que la máquina que necesitan es italiana y cuesta 47 millones de pesos. "Estamos en condiciones también para participar de la ruta del olivo y entramos en la ruta del cielo", añade, destacando su colaboración con un astrónomo y las actividades que ofrecen, como caminatas y cenas.

El camino no ha sido fácil. "El lugar estaba abandonado, había unas piezas de adobe destruidas, al igual que las partes de la vid. Esto es una inversión permanente", confiesa. A pesar de las dificultades, su espíritu emprendedor brilla: "Vi la oportunidad de negocio. Para mantener un emprendimiento así se requiere dinero todo el año, y a veces las inclemencias del tiempo no son las que más ayudan, pero estamos firmes con eso".

La máquina que desean adquirir les permitiría producir un aceite premium. "No podemos pensar en grandes mercados porque no tenemos una producción grande", aclara. Aunque sus hijos no trabajan directamente en la finca, contribuyen al desarrollo de productos. "Mi hija mayor es nutricionista y otra es diseñadora gráfica", concluye Adriana con orgullo.