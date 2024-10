Romina, un "Ave de Paso" de Rawson que no cesa de innovar en diseño textil

jueves, 24 de octubre de 2024 12:49

Romina Gómez es puro color. En su voz y sonrisa contagia la originalidad del diseño de su emprendimiento textil "Aves de Paso", con el que es la representante de Rawson en el certamen Emprendedora del Sol, de la Fiesta Nacional del Sol. Su meta es fortalecer su producción y además, pisar fuerte en San Juan ya que en su "vuelo" logró captar y fidelizar clientes en varias provincias.

"Aves de Paso nació en el 2012, en la búsqueda por encontrar cosas distintas que no habían en el mercado que me gustaran. Entonces me dije ¿por qué no las empiezo a crear? Fue así que comenzamos con un amigo haciendo bolsos, materos, mochilas, y un poco de todo. Y después, en el 2020, comencé sola con lo que es el mundo textil. Desde entonces, desando este camino", destacó la joven emprendedora a Diario La Provincia SJ.

Hoy por hoy, han mejorado el ritmo de producción. "Trabajamos con sublimado y últimamente nos estamos manejando en una máquina que se llama Calandrado. Así que llevamos el rollo y directamente nos estampan todo el rollo. Eso no pasaba antes, porque teníamos que hacer pieza por pieza. El material lo compramos blanco y luego, se diseña en la compu y se hace moldería. Después pasa al sector de estampado y se sublima", contó sobre el proceso. E hizo una acotación muy valiosa: "nos destacamos por las estampas. No las vas a encontrar en ningún lugar; en el centro no están".

Su relación con el diseño creció con ella y consolidó su estilo, lleno de vivaces colores. "Estudio arte desde los 10 años. Siempre me gustó el mundo del arte y eso se ve mucho reflejado en las prendas. También estudié Artes Visuales, así que está muy presente en mi vida y de ahí surge toda la inspiración. De todas maneras, tratamos de buscar también las últimas tendencias y ir viendo qué va gustando. Pero generalmente creamos nosotros las tendencias, no nos guiamos por un tipo. Es algo que se nota", dice y se comprueba con facilidad al observar toda la colección de su taller y showroom.

Romina, en su espíritu creativo, es abierta a escuchar a sus clientes que le hacen pedidos y los personalizan. También, su estructura le permite trabajar pedidos por mayor para varios colegios y por fechas especiales, como el reciente día de la Madre. Este crecimiento constante, desde hace una década, le permitió a ella y a su familia poder vivir de su emprendimiento. "Puedo decir que vivo de lo que me gusta. Tenemos temporadas y temporadas, pero se puede vivir de ser emprendedor. Le digo a la gente que no tenga miedo", afirmó.

¿La clave para ello? Según Romina, "hay que ser muy perseverante y tener mucha paciencia. Pero con todo el amor, se puede,y siempre, siempre salís adelante. Por supuesto, hay que ser muy prolijo con las cuentas y llevar todo al día. Eso también es importante".

Lo más elegido y el desafío

"Lo que más vendemos son los conjuntos de pantalón palazo con la remera. Ahora, viene temporada de mallas y bikinis, así que empiezan a full hacernos pedidos", comentó Romina y destacó que la mayor demanda y compras las realizan clientes de otras provincias.

"El cliente sanjuanino es muy nuevo. A pesar de que llevamos 12 años, recién ahora se están animando a usar estampas y colores. Mi mayor público está en Buenos Aires, en Córdoba y en el Sur; en fin hacemos envíos a todo el país. Todas las ventas, generalmente, son a través de Instagram (hacer click acá), donde nos pueden encontrar como Aves de Paso. Y después tienen la opción de venir por nuestro taller. Se pueden medir y acá están los percheros para que vean toda la ropa", señaló.



Acerca de por qué decidió presentarse como Emprendedora del Sol, contó que lo hizo motivada por amigas que confiaban en que podía ser la elegida. "Fue una alegría tener suerte de ser elegidas. El premio lo destinaríamos directamente a compras de materiales y me gustaría aumentar el stock de "Aves de Paso" y seguir creciendo", compartió y en el futuro, no descarta apostar por franquicias de su marca. "Hoy disfruto de tener mi taller y la gente que lo visita, también. Tiene otra onda", sentenció Romina que por estos días no sólo recibió apoyo y saludos de familiares, clientes y amigos sino que se sumaron más seguidores a la marca.