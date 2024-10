Hoteleros sanjuaninos: crece la preocupación ante las escasas reservas para la FNS

jueves, 24 de octubre de 2024 22:16

El sector hotelero y la gastronomía en San Juan atraviesan una difícil situación, marcada por la disminución de turistas y una preocupante falta de demanda. Muchos establecimientos se encuentran sin demanda, lo que ha generado gran preocupación entre empresarios y trabajadores del rubro.

A pocos días de la Fiesta Nacional del Sol, las reservas son escasas, alcanzando un bajo porcentaje. Tamara Boggian, presidenta de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan, comentó a Diario La Provincia SJ que “la Fiesta Nacional del Sol para nosotros nunca fue un evento turístico propiamente dicho. En el factor ocupacional no se ve muy afectado. Estamos teniendo un porcentaje del 25% de reservas, no es para nada alto”. La referente en el tema detalló que “de ese porcentaje es muy difícil determinar cuánto es realmente gente que viene a la fiesta. No estamos notando movimiento en los hoteles”.

Boggian destacó que el panorama sigue siendo crítico. Aunque observaron un leve aumento en la demanda, éste es mínimo y, lamentablemente, no compensa los altos costos que enfrentan los establecimientos. “No podemos trasladar el incremento de costos a las tarifas, por lo que la situación se mantiene complicada”, afirmó.

El repunte en la demanda se debe, en gran parte, al turismo corporativo, aunque los costos se han disparado: los servicios han aumentado un 450%, los sueldos un 200% y los seguros también rondan el 200%. Sin embargo, los hoteleros solo han podido trasladar entre un 70% y un 80% de esos incrementos a sus tarifas, lo que ha llevado a muchos a absorber el resto de los costos.

Tradicionalmente, los meses de septiembre, octubre y noviembre son los más fuertes para el turismo, mientras que diciembre, enero y febrero suelen ser difíciles. En este contexto, Boggian subrayó la importancia de mantener el contacto con el Ministerio de Turismo, con quienes tienen programada una reunión posterior a la Fiesta Nacional del Sol. Aunque están trabajando en la creación de eventos, estos no alcanzan la magnitud de años anteriores.