Inquilinos destinan el 60% de su salario al alquiler y crece la rescisión de contratos en San Juan

miércoles, 23 de octubre de 2024 22:28

Agrupaciones de inquilinos alertaron sobre un preocupante aumento en las suspensiones de pagos de alquileres y desalojos judiciales en diferentes zonas del país, señalando que el impacto económico en los hogares es el más alto de la historia. En un comunicado, las organizaciones que conforman la Federación de Inquilinos Nacional expresaron su temor de que esta situación marque el inicio de una profunda crisis habitacional y social.

Las agrupaciones señalaron que la falta de políticas adecuadas para proteger a los inquilinos y asegurar el cumplimiento de los contratos de alquiler está exacerbando el problema. Desde la Asociación Inquilinos de San Juan, quienes también forman parte de la Federación Inquilinos Nacional detallaron que el transitan un panorama complejo, y la situación se profundiza aún más con los aumentos programados para noviembre.

“Lo habíamos anunciado con anterioridad cuando el estado se aparta de tener un marco regulatorio por ejemplo en alquileres; lo que iba a suceder era lo que está pasando. Endeudamiento o rescisión de contratos o aumentos insostenibles que le inquilino no puede afrontar”, sostuvo Víctor Bazán, de la Asociación Inquilinos Sanjuaninos, a Diario La Provincia SJ. Y agregó que “eso sumado al gran aumento de los servicios y eso sumado a lo que es rentas e impuestos”.

El referente en el tema subrayó que “el acceso a la vivienda es complejo cuando hablamos de un alquiler. Cuando no hay una intervención del estado es mentira cuando habla de un acuerdo entre partes; no existe el acuerdo entre partes entre propietarios e inquilinos, es mentira. Hay disposiciones que el propietario propone una cuestión y si no te gusta te vas, es así. Es lo que nosotros veníamos diciendo antes. Por eso el mercado está contento, por eso mejoró la oferta porque todas esas viviendas que estaban puestas en ventas o sin alquilar o están en disconformidad con la ley ahora vuelven a estar en el mercado, pero no bajaron el precio de alquiler”.

En la misma línea, detalló que “nosotros lo que estamos viendo mucho es la recesión de contratos, porque no se puede afrontar y mucho hacinamiento. Eso es muy peligroso y muchas intenciones de tomar algún tipo de espacio público para poder hacer algo. Eso también es muy peligroso”.

Por último, destacó que “un préstamo hipotecario no se puede afrontar. Hay dos patas en la mejora de oferta; una porque nadie lo puede pagar y otra porque lo están rescindiendo esa es la realidad. El gran porcentaje de la gente que nos consulta es para rescindir el contrato, hay mucha intencionalidad de rescindir. No se puede, hay endeudamiento no solo el alquiler es la vida de una persona, hay muchas cosas. Hoy destinas el 60% solo al pago del alquiler, hay que sumar luz, gas, agua y otras cosas”.