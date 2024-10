Alejandra, la pocitana que crea libros y materiales didácticos para estimular el desarrollo cognitivo

miércoles, 23 de octubre de 2024 16:58

Alejandra Pellinacci se convirtió en un referente en su departamento, gracias a un novedoso emprendimiento que atrae la atención de grandes y chicos. Oriunda de Villa Aberastain, la sanjuanina optó por el camino del emprendedurismo. La mujer destacó que está muy contenta con poder representar a Pocito en la Fiesta Nacional del Sol y es una experiencia que guardará para siempre en su mente y corazón, ya que nunca antes había vivido algo de esta magnitud.

El proyecto llamado Tutti Amore, consiste en la creación de libros y materiales didácticos que permiten estimular el desarrollo cognitivo de niños y adultos. Aunque Pellinacci es maestra de profesión, nunca ejerció en el aula; en cambio, siempre apostó por emprender en distintos rubros.

Pellinacci lleva aproximadamente 20 años trabajando en el ámbito del emprendedurismo. Sin embargo, su carrera dio un giro significativo cuando decidió enfocarse en la creación de libros y materiales didácticos. Esta nueva dirección surgió a raíz de una solicitud de una amiga, docente integradora, quien le pidió ayuda en su área de conocimiento. Así fue como la pocitana comenzó a incursionar en el fascinante mundo de la educación, combinando su pasión por el arte con su deseo de enseñar. Su trabajo no solo refleja su creatividad, sino que también busca impactar positivamente en el desarrollo cognitivo de niños y adultos.

La representante pocitana destacó a Diario La Provincia SJ: “Esto es algo que amo y me apasiona. En Tutti Amore (Todo Amor) se crean juguetes y libros didácticos sensoriales. Están diseñados con mucho amor y cuidado. Son personalizados y únicos, y están creados para estimular la imaginación y el desarrollo cognitivo de los niños, independientemente de sus habilidades y necesidades”.

En la misma línea, Pellinacci subrayó que estos juguetes y libros contribuyen a mejorar la coordinación, la concentración y la motricidad. “Todos los niños merecen la oportunidad de jugar y aprender de forma divertida y significativa”, afirmó, resaltando su compromiso por ofrecer recursos que promuevan el aprendizaje inclusivo y accesible para todos.

La sanjuanina enfatizó: “Es muy importante promover la inclusión y la diversidad”. Subrayó que sus productos son artesanales, hechos a mano con mucho amor y cuidado. “Están diseñados para niños con o sin patologías o trastornos cognitivos. Los materiales son seguros, sostenibles y reutilizables. Además, están diseñados para la estimulación multisensorial, ya que, al incorporar colores, sonidos, tacto y textura, estimulan la visión, el tacto y la audición”, sostuvo.

Estos juguetes y libros están destinados a todas las familias que buscan opciones didácticas y educativas de forma artesanal, promoviendo un aprendizaje inclusivo y accesible para todos los niños.

La emprendedora detalló que en Tutti Amore no solo se crean libros didácticos, sino que se generan experiencias que permiten aprender de una forma divertida.

Sus amigos, familiares y seres cercanos están muy contentos con la etapa que está viviendo Alejandra con su emprendimiento. “Ellos me impulsaron a que me anotara. Me inscribí el último día, casi a última hora, porque tenía dudas de hacerlo. Todos me enviaban el link para que me registrara y me apoyaron en cada decisión. Eso es muy importante”, aseguró Pellinacci, resaltando el apoyo incondicional que ha recibido en su camino.

Por último, en la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Sol, la sanjuanina destacó que está nerviosa pero expectante. “Estoy muy contenta. Nosotras ya ganamos en cada uno de nuestros departamentos”, aseguró Pellinacci. Además, enfatizó que, en caso de ser acreedora del premio, destinaría el dinero a su taller para ofrecer clases a niñas y adolescentes, brindándoles la oportunidad de aprender un oficio. Su compromiso con la educación y la formación de nuevas generaciones es una parte fundamental de su visión como emprendedora.

Los primeros pasos

Alejandra Pellinacci destacó cómo fueron sus primeros pasos con su emprendimiento Tutti Amore: “Cuando empecé con este proyecto, fue inicialmente dirigido a educadores y terapeutas ocupacionales, principalmente a maestras integradoras. Comencé con ellas, y luego ellas me conectaron con los padres”, sostuvo la pocitana en una entrevista. Este enfoque inicial le permitió construir una base sólida en su comunidad, facilitando la difusión de sus materiales y el impacto positivo en el desarrollo de los niños.

Cómo decidió emprender

Pellinacci destacó que decidió encaminarse en el emprendedurismo por el bienestar de sus hijos. Su madre también está inmersa en el mundo de las artesanías, lo que influenció su creatividad. En particular, fue una amiga quien la motivó a desarrollar su proyecto de libros, al expresar que necesitaba su ayuda para sus alumnos. Esta conexión la llevó a canalizar su pasión por la enseñanza y la artesanía en un emprendimiento significativo que busca impactar positivamente en la educación de los niños.

El paso a inscribirse para representar al departamento

La sanjuanina comentó que tenía dudas sobre inscribirse para representar a su departamento en la Fiesta Nacional del Sol, ya que no contaba con la confianza personal necesaria. “Había proyectos maravillosos. Me inscribí para tener un poco más de visibilidad y nunca pensé en ganar. Quería simplemente aumentar mi exposición; cuando me llamaron, fue una alegría enorme, no me lo esperaba. Estoy muy contenta, agradecida, y eso me impulsa a seguir adelante”, contó Pellinacci, reflejando su entusiasmo y gratitud por la oportunidad.

Intercambio con las representantes de los departamentos

Alejandra, representante de Pocito, comentó que fue hermoso intercambiar conocimientos con las representantes de otros departamentos. “Si bien todas tenemos diferentes proyectos, hablamos el mismo idioma. Es increíble cómo cada una tiene sus propias propuestas, pero compartimos la misma pasión: emprender”, contó.

La pocitana también destacó que las capacitaciones fueron fantásticas, ya que le ayudaron a reforzar criterios y resolver dudas, lo que enriqueció aún más su experiencia en el evento.

FNS

Desde el 31 de octubre al 2 de noviembre se desarrollará en San Juan una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. Una de las novedades de esta festividad será el premio a las Emprendedoras del Sol.