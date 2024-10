Fernanda, la jachallera que quiere lograr un hito en equidad social con una sala multisensorial

martes, 22 de octubre de 2024 14:34

"La oruga no necesita un milagro para volar; necesita un proceso". Así definió Fernanda Codorniú, candidata a Emprendedora del Sol por Jáchal, lo que la impulsa a buscar crear la primera sala multisensorial para su departamento, San Juan y Cuyo. Egresada de la Universidad Provincial de Córdoba como licenciada en Psicomotricidad, se sintió movilizada por sus prácticas en un espacio de esas características en Río Cuarto y está convencida que será un antes y un después para quienes reciben terapias, tengan o no una discapacidad.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, en una breve pausa en su intenso trabajo en el “Centro Crisoles" al que se sumó este año, detalló que "hice toda mi formación en la Universidad Provincial de Córdoba y en 2023, justamente en mi último año, pude hacer las prácticas en la sala multisensorial de Río Cuarto. Ahí es donde conozco la labor allí y llama muchísimo la atención porque se utilizan las nuevas tecnologías para el bienestar de las personas. Es algo que está bien aprovechado en estas salas, que están todas conectadas a una computadora y se manejan en un modo de distancia. Están destinadas a lo que es la integración de los sentidos. Y es por eso que la sala ayuda mucha inversión".

La profesional detalló que "cada uno de los componentes de la sala convocan a un sentido pero aunque podrían comprarse por separado, se necesita hacer todo un sistema y un programa para que funcionen como un todo. Esto es para que la sala esté conectada a una computadora y se pueda manejar, a través de un mando de distancia. Además, se le da autonomía al paciente porque no tan solo el mando lo utiliza el terapeuta, sino dentro de las terapias para que el propio paciente pueda manejarla".

Fernanda compartió su experiencia de prácticas en el Centro Crisoles y la inquietud se transformó en la necesidad real de poder armar la sala multisensorial en Jáchal. "El equipo se sumó y estuvo apoyando el proyecto y venimos peleando por él. Cuando nos presentó esta oportunidad por la Fiesta Nacional del Sol decidimos tomarla. No es el sueño solamente mío y de mi equipo, sino también el de los 25 pacientes que asisten, de sus familias y de cualquier persona en la comunidad jachallera o sanjuanina que lo necesite", afirmó.

Y es que la planificaron como abierta a toda la comunidad, aunque el centro donde esté sea privado. "El beneficio de la sala, la verdad que es múltiple. En el caso de los tratamientos, al ser una sala tan integral, se puede trabajar todos los sentidos a la vez o poder discriminar qué sentidos trabajar. Es decir, se alcanzan los objetivos terapéuticos más rápidos. Es también una opción para aquellos chicos que tienen alguna limitación física o sensorial que requieren que los estímulos o sean más suaves o mucho más fuertes. Entonces la sala te permite eso que uno en su consultorio no lo puede hacer. Es un entorno mucho más controlado", manifestó.

Por otra parte, compartió que también se pueden trabajar tratamientos psicológicos porque la sala disminuye los niveles de ansiedad y eso conlleva que el paciente se contrometa más. "Por eso, nosotras planteamos que sea un espacio que también pueda estar abierto a otros profesionales. En ese caso, se activaría una retribución porque nosotras nos autosustentamos y la sala también se autosustentaría. La idea es que contribuya al bienestar de la comunidad en general", precisó.

Si se concreta la sala en San Juan se sumaría a un listado muy pequeño en Argentina: existen una en Río Cuarto (Córdoba), otra en Buenos Aires y otra se instalaría en Tierra del Fuego.

El agradecimiento a la universidad pública

Fernanda estudió Psicomotricidad en la Universidad Provincial de Córdoba y aseguró que, al haber tenido la posibilidad de estudiar fuera de San Juan y de manera gratuita, siente un "compromiso social".

"Al no habernos formado en estos entornos, debemos devolver algo a la comunidad. Es por eso que cuando yo me recibí, volví a trabajar a mi lugar de origen y hoy soy la única psicomotricista que ejerce en Jáchal. Por eso, también los invito a que nos involucremos socialmente, que nos descentralicemos un poco para poder ver otras realidades. A veces no entendemos que las personas con discapacidad, si cuentan. Aunque se trabaja mucho en inclusión, todavía existen muchas barreras. Entre ellas, la barrera demográfica de los chicos de Jáchal es una. Es decir, la distancia en la que se encuentran algunos servicios a los que no pueden acceder. Nosotras, de cierta forma, con nuestra sala, queremos ayudar a saldar esta deuda que se ha adquirido con la discapacidad. Pero invito a que cada uno reflexione cada uno desde su lugar puede sumar a la verdadera equidad social, un concepto que defiendo, para que se garantice la igualdad de oportunidades a todas las personas", se explayó la profesional que habla siempre en plural sobre el proyecto.

Desde que fue elegida como representante de su departamento en la FNS, aseguró que se siente acompañada por los jachalleros, de manera presencial y en redes sociales.

"Si no logramos la sala por la FNS, trataremos hacerlo por otro medio porque todos ven el impacto que tendría la sala y más que esté acá en Jáchal. Aparte de eso, es un proyecto que conmueve y que conlleva la empatía, porque todas las personas o nos relacionamos o tenemos un familiar que está en una situación de discapacidad. Nosotras animamos a que existan más proyectos como este, que es justamente traer las herramientas y que también conllevan a una ética profesional y también convocan a una ética personal. Tenemos un eslogan en Crisoles que nos define: decimos que cada proceso importa y cada historia cuenta. Entonces, es esto de también ver la individualización y la particularidad de cada paciente para poder brindarle lo que necesita", sentenció.

Sobre Centro Crisoles

"Al Centro Crisoles lo crearon en 2021, las profesionales en Educación Especial, Mirta Navarro, Lucía del Castillo yJuana Cortéz. Nació a raíz de una necesidad social porque, en ese momento, no había ningún centro educativo terapéutico que funcionara en Jáchal. Entonces todas las familias que tenían alguna persona en situación de discapacidad debían viajar a Capital para poder recibir terapias. Aparte del costo económico, estaba el emocional y aparte de eso, a veces las terapias no resultaban efectivas porque a veces se les daban todas las terapias a los chicos en un día", dijo.

Fernanda se sumó al staff hace poco tiempo y su equipo está feliz por la posibilidad de ganar el premio de la Emprendedora del Sol. "Tenemos 25 personas de distintas edades, algunas con discapacidad y otras sin discapacidad. Y aparte de hacer todo lo que son las terapias, la rehabilitación, también se les da contención a las familias. Nuestros tratamientos apuntan a lo que es la autonomía y independencia de la persona con discapacidad porque tenemos una concepción de que es un sujeto de derechos y es así como se los trata en Crisoles. Lo que realmente se le da privilegio acá es la necesidad que demuestren pacientes", precisó.