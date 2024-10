Jahnavi, la joven iglesiana que reivindica la cultura ancestral a través de la cerámica

lunes, 21 de octubre de 2024 15:15

Trasladar la belleza de la naturaleza a sus vasijas, desde su materia prima a los colores que forman parte de la paleta de tonalidades que se encuentra en cualquier amanecer o atardecer. Ése es uno de los objetivos que Jahnavi Iacopino tiene en cada uno de los productos que moldea con sus manos.

La joven emprendedora de Iglesia, San Juan, está destacándose en el mundo del emprendimiento con su proyecto "Origen de Barro", una propuesta que combina arte, tradición y comunidad. Actualmente, compite por el premio Emprendedora del Sol, auspiciado por la empresa Veladero, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. En esta edición, 19 mujeres de diferentes departamentos de San Juan se presentan como representantes de sus localidades.

"Nuestro 'Origen de Barro' es un estudio de cerámica donde nos dedicamos a la producción y venta de vajilla artesanal de diseño de autor, con una línea de vajilla inspirada en atardeceres cordilleranos de Iglesia, en esos colores", explicó Jahnavi a Diario La Provincia SJ. Para su línea de productos trabaja con materias primas locales, como arcilla, minerales y cera de abeja. Además, este año han comenzado a realizar talleres de cerámica ancestral en colaboración con la comunidad local.

La historia de Jahnavi con la cerámica comenzó durante la pandemia, cuando encontró arcilla en los alrededores del dique. "Con la baja del nivel del agua, encontraba depósitos de arcilla ya hidratada y lista para usar. Empecé teniendo contacto con el material para divertirme porque me parecía hasta satisfactoria la sensación de simplemente estar jugando y manipulando la arcilla", relató. La falta de desarrollo de este oficio en Iglesia la llevó a buscar recursos y conocimientos a través de cursos online y videos en YouTube, incluso viajando a Jáchal para hornear sus piezas.

"En la pandemia me encontraba estudiando en ese momento Arquitectura. La cerámica pasó en un momento de mi vida donde yo me sentía un poco en crisis con la carrera. Si bien me gustaba mucho, a mí me costaba visualizarme laboralmente como arquitecta", confesó la joven quien decidió apostar a esto y consiguió grandes satisfacciones.

Con solo 26 años, Jahnavi logró convertir su pasión en un trabajo a tiempo completo. "Empecé haciendo esto como un hobby y hoy en día es mi laburo. Vivo 100% de 'Origen de barro' y de la cerámica, tanto con la producción como con los talleres", afirmó.

El taller de Jahnavi no solo se centra en la creación de piezas, sino también en la enseñanza. Más de 120 personas han participado en sus talleres, donde exploran técnicas ancestrales y modernas, fomentando un sentido de comunidad y pertenencia. "Ahora estamos muy enfocados en lo que son ls técnicas ancestrales en los talleres, reivindicando un poco e interactuando con la cultura de Angualasto, toda esa historia y esa identidad que tiene Punta del Barro", explicó.

Su participación en el concurso Emprendedora del Sol no fue casualidad. "Fue una noticia hermosa poder estar representando al lugar donde vivo, que amo, donde trabajo, donde estoy todos los días y no sólo representando Iglesia, sino también representando a la cerámica, porque es el único proyecto, de los 19 departamentos, que está orientado a este oficio", compartió.

Jahnavi destaca la importancia de las redes de contacto y el apoyo entre emprendedoras. "Lo humano es lo más importante. Más allá del premio, valoro las conexiones que estamos creando y la posibilidad de crecer juntas", concluyó.

Con "Origen de Barro", Jahnavi Iacopino no solo está revitalizando la cerámica en su región, sino también fomentando un espíritu emprendedor que inspira a muchas mujeres en San Juan.