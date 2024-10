Controles a carnicerías en San Juan: se multó a un 10% y la advertencia a los compradores

lunes, 21 de octubre de 2024 22:18

Los controles de Salud en las carnicerías, que se intensificaron en agosto por una campaña contra el Síndrome Urémico Hemolítico, terminó con sanciones a un porcentaje de comercios. Además, desde el ministerio insistieron en que es necesario realizar una compra consciente del producto, verificando su estado y procedencia.

"En agosto intensificamos nuestro trabajo y tomamos un universo de 100 carnicerías y el 10% tuvo irregularidades. En ellas, detectamos que algunas no tenían las habilitaciones correspondientes, había falta de higiene y otras, tenían carne molida con anticipación. Esto está prohibido por resolución provincial ya que debe molerse frente al cliente; deben exigirlo. Está fundado en la prevención del SUH, causado por la bacteria Escherichia Coli y, en el contexto actual, con caso de venta de carne equina en San Juan, se evita una potencial venta de ese producto ilegal en la provincia para el consumo humano”, señaló Salomé Rodríguez, responsable de la División Bromatología del Ministerio de Salud.

La profesional marcó que se trabaja con una evaluación “peligro- riesgo” y es clave que en las carnicerías se pueda conocer la trazabilidad del producto: origen y fecha de vencimiento. En el caso de embutidos, que tengan etiqueta con información esencial “que debe ser visible al cliente. Si no la tiene o el comerciante no quiere mostrarla, no hay que comprar e incluso debe denunciar en Salud la situación”.

“A quienes no pudieron demostrar esto, se les decomisó mercadería como embutidos, en nuestras intervenciones y hubo multas que pasaron a la órbita de un juzgado”, dijo y destacó que el Ministerio tiene la responsabilidad de controlar todo lo referente al fraccionamiento, manipulación y la comercialización de productos cárnicos. “En agosto no hubo clausuras pero sí en septiembre”, acotó.

Por otra parte, se tomaron muestras en carnicerías, de manera aleatoria, para poder comprobar la existencia de la bacteria que causa el Síndrome Urémico Hemolítico y no se detectó. “Eso habló de un faneamiento de manera segura”, dijo.

Rodríguez destacó que, más allá de los controles mensuales que realizan, fomentan que el consumidor denuncie ya que ayuda a realizar una tarea de vigilancia a los comercios. “Podemos ir a un local y todo esté en regla y condiciones pero podemos volver y esto no es así. Hay cuestiones variables”, marcó.

En ello, insistió en que “es necesario que la gente empiece a tomar conciencia de la importancia a la hora de adquirir un alimento. Si no se conoce el origen, con exhibición de etiqueta en los embutidos, el producto es clandestino y puede generar una enfermedad transmitida por el alimento. Si no hay seguridad, no se debe comprar”.