Violación en la Costanera: analizan ir a juicio abreviado y pedirán 6 años de cárcel para el acusado

domingo, 20 de octubre de 2024 23:05

El caso por la violación y el robo en la Costanera en Chimbas se encuentra en un momento decisivo. Hay principio de acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Héctor Aballay, acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con robo agravado por ser en despoblado, para llegar a un juicio abreviado y podría ser condenado a 6 años de prisión efectiva.

El hecho sucedió el pasado 6 de junio, cuando una pareja fue abordada en su auto por dos sujetos que los atacaron a golpes y los amedrentaron para robarles. La joven de 20 años fue abusada sexualmente y ambos se dieron a la fuga llevándose teléfonos celulares y elementos de valor.

Por el hecho también detuvieron a Federico Ojeda, quien aceptó la pena de tres años en juicio abreviado por robo agravado por ser en despoblado, pero su situación se complicó por causar desmanes y romper una pared de durlock en las instalaciones del Poder Judicial.

“La pericia ya se terminó, me la han entregado hace unos días”, declaró el fiscal Eduardo Martínez Yanzón a Diario La Provincia SJ y agregó: “Estamos en acuerdo con la defensa y quizá lleguemos a un juicio abreviado; de hecho, hemos pedido la audiencia, pero todavía no la han fijado”.

Al respecto, detalló: “Tenemos un principio de acuerdo de 6 años de prisión efectiva”, sin embargo, no descartó que esta posibilidad pueda caerse. “Hasta que no se da, no se da; nosotros seguimos con toda la actividad probatoria y ya hemos concluido con la prueba”.

Ahora los caminos son dos: presentar el control de acusación o llegar a un acuerdo de juicio abreviado.

“La chica está muy mal, nuestra perito recomienda en el informe que no declare porque está muy compungida”, señaló, reforzando la posibilidad de un proceso simple. “No es recomendable, esto nos lleva a nosotros, en la ponderación de las cosas, a que entendamos que es mucho mejor un abreviado antes que exponerla a esta situación de vuelta”, expresó.

Al respecto, agregó: “Ella quizá puede declarar, pero hay que ver cuáles son las consecuencias que a ella le generen en su psiquis”.

“Ha pasado por demasiado, dos ruedas de reconocimiento; no está bien ella. No tiene ni sentido ni lógica extenderlo más allá, ella nos ha pedido que lo terminemos lo antes posible porque necesita cerrar la etapa en su cabeza”, remarcó.

Se espera que la fecha esté en la próxima semana para el abreviado; de no ser así, de fracasar dentro de un mes y medio hay tiempo para hacer el control de la acusación. Con todo el proceso pertinente, se cree que el juicio podría darse en los últimos días de diciembre.

“Para determinar la pena en el juicio evaluarán las condiciones; si el tipo reconoce la responsabilidad, uno baja las expectativas, en la base del acuerdo. Para determinar la pena, nos tenemos que sentar a analizar todo de vuelta”, remarcó.