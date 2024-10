Daniela, la madre sanjuanina que superó una dura prueba impulsada por el amor de su familia

domingo, 20 de octubre de 2024 14:18

En agosto de 2019, la vida de Daniela Bilbao dio un giro inesperado. Una jornada que prometía ser común se transformó en un desafío abrumador cuando fue atropellada y abandonada mientras intentaba sacar a su pequeña hija del auto en Rawson. Este trágico accidente no solo marcó un antes y un después en su vida, sino que también puso a prueba su fortaleza y su espíritu indomable.

A pesar de las adversidades, la perseverancia de Daniela, unida al amor por sus hijos, fue el motor que la impulsó a seguir adelante. Hoy, en el Día de la Madre, celebra rodeada del cariño de su familia, compartiendo su historia de resiliencia y esperanza. Actualmente, es profesora de inglés en el nivel Primario del Colegio San Tomás de Aquino, donde transmite su pasión por la enseñanza a sus alumnos.

Antes del accidente, Daniela trabajaba en varias escuelas, pero las recomendaciones médicas la llevaron a cambiar su estilo de vida. Las numerosas operaciones que enfrentó, incluidas una cirugía de cadera y cervical, hicieron que su recuperación se extendiera durante casi un año. Los médicos le dijeron que debía frenar un poco el ritmo, priorizando su salud y tranquilidad.

Daniela es madre de Sebastián (12) y Catalina (7), y destaca el papel fundamental de su esposo en su proceso de recuperación. "Él fue mi pilar. Se encargó de muchas cosas mientras yo no podía, siempre estuvo presente en cada etapa, con los médicos y dándome aliento", aseguró emocionada a Diario La Provincia SJ. En un momento crítico, cuando los médicos le dijeron a su marido que se despidiera de ella, él le pidió que no lo dejara solo con los niños. Daniela, con una promesa de fortaleza, respondió: "Te prometo que no me voy a ir".

Esta promesa, junto al apoyo incondicional de su familia, alimentó su fe y determinación. "Dios me ayudó en todo, desde no sacar a la niña hasta en la recuperación. Pasé de tocar fondo a ir mejorando día a día. Los médicos me decían que nunca retrocedí; todos los días me iba recuperando. Eso fue un buen proceso", contó.

Tras el fuerte episodio que le tocó vivir, Daniela reflexiona sobre su nueva perspectiva de la vida: "Es otro punto de vista que tengo. Antes me preocupaba por cosas innecesarias, pero ahora veo la vida de otra manera. Estoy agradecida de estar aquí, de tener una oportunidad con mis hijos. Celebrar el cumpleaños de mi hija o pasar tiempo con amigos es invaluable".

La sanjuanina enfatiza su agradecimiento por cada pequeño momento. "Aprecio estar viva, salir al sol, tomar un jugo con mis amigas o pasear con mis hijos. Todas esas cosas me han devuelto la vida y me hacen feliz. Ahora valoro las salidas en familia como un agradecimiento total a Dios", destacó. “Disfrutamos de los fines de semana juntos; esos momentos son impagables. Ver a mis hijos reír y disfrutar me llena el corazón”, resaltó.

Por último, Daniela consideró que “fue un milagro de Dios tener hijos y formar una familia, y poder ver la vida de otra manera después de todo lo que hemos pasado. Hemos enfrentado dificultades, pero siempre hay una solución. Dios está presente en todo, ayudándonos y dándonos la fuerza para salir adelante. Veo la vida con optimismo; las cosas deben ser como son. Dios me dio la fuerza para seguir. Siempre tuve a mi entorno a mi lado”.

Retomar su ritmo de vida le llevó alrededor de un año, y a mediados de 2020 comenzó a trabajar nuevamente. A pesar de haber enfrentado 14 operaciones, su fortaleza y ganas de vivir la ayudaron a seguir de pie.

El accidente

El 17 de agosto de 2019, la vida de Daniela dio un giro desgarrador. Mientras intentaba sacar a su pequeña hija del auto, fue atropellada y abandonada. "Recuerdo momentos antes del accidente, cuando venía hacia mi casa. De repente, el cinturón se quedó trabado. Afortunadamente, eso me impidió sacarla; si lo hubiera hecho, el accidente nos hubiese alcanzado a las dos", relató Daniela, aún con la emoción a flor de piel.

La sanjuanina perdió la conciencia tras el impacto y despertó en la Clínica El Castaño, tras haber sido atendida en el Hospital Rawson. "Recuerdo a un grupo de médicos alrededor mío. La psicóloga, con mucha prudencia, me explicó lo que había sucedido. Estaba intubada y no podía hablar, solo lloraba, llena de confusión y miedo, sin saber si mi hija estaba bien", compartió.

Poco a poco, Daniela fue tomando conciencia de la gravedad de lo ocurrido, mientras el recuerdo de su hija la acompañaba en cada pensamiento. "Era un montón de cosas que pasaban por mi cabeza", recuerda, aún impactada por la experiencia.

A lo largo de su recuperación, Daniela destaca el apoyo incondicional del equipo médico que la atendió en El Castaño. "Fueron maravillosos. Desde el psicólogo hasta el traumatólogo, me brindaron una gran contención en uno de los momentos más complejos de mi vida. Siempre estuvieron ahí para alentarnos y guiarnos en cada paso", afirmó.

El pedido de su hijo, Sebastián

Durante su internación, Daniela vivió momentos de profunda angustia y reflexión. Sebastián, su hijo mayor, comenzó a comprender la gravedad de la situación. "No me veía y no entendía por qué. Creía que le estaban mintiendo", compartió Daniela, visiblemente emocionada.

En un gesto conmovedor, el día del cumpleaños de Sebastián, su familia decidió llevarlo al sanatorio para que pudiera saludarla. "Nosotros te esperamos". Estas palabras, llenas de amor y apoyo, se convirtieron en un faro de luz para Daniela en su proceso de recuperación. "Esas fueron las cosas que me dieron mucho aliento para salir adelante; la familia, mis hijos y todos", afirmó.

Apoyo incondicional de amigos

Daniela también resaltó el apoyo fundamental de sus amigos durante este difícil trayecto. "El día del accidente estábamos cambiándonos de casa. Todos nuestros amigos y familiares nos ayudaron con el traslado y, cuando estuve internada, fueron quienes nos llevaron lo necesario a nuestra nueva casa", relató.

Su familia y amigos destacan el gran ejemplo de perseverancia que Daniela representa, inspirándolos a ver la vida de otra manera.

El sueño de Daniela desde niña

Desde pequeña, Daniela soñaba con ser madre de muchos hijos. "Cuando me casé, sufrimos pérdidas y eso nos entristeció, porque queríamos tener varios niños", contó. Una doctora les había informado que no podrían cumplir su sueño de ser padres, lo que fue una gran frustración para la pareja.

Sin embargo, tras un tratamiento en Buenos Aires, recibieron la noticia de que había solución. "Gracias a Dios, la doctora Masoli nos dijo que podríamos tener nuestro primer hijo", afirmó. En septiembre, llegó Sebastián y, cinco años después, nació Catalina. "Estábamos felices porque, incluso en eso, Dios nos ayudó", cerró.