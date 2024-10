Colectivos: Gobierno aclaró qué pasará con el precio del boleto en San Juan y el pedido a empresarios

miércoles, 2 de octubre de 2024 12:18

Gobierno marcó posición sobre el precio del boleto de colectivos en San Juan, luego que desde ATAP afirmaran que se había llegado a un acuerdo para no aumentarlo en lo que queda del año.

"Con este panorama actual no debería haber aumento de tarifas hasta fin de año. Pero quiero aclarar algo importante para la gente: hay una estructura de costos y cuando un costo se modifica, hay que modificar la estructura. Entonces sería muy apresurado o imprudente de mi parte decir no vamos a aumentar las tarifas en lo que queda del año. Nuestra intención es no aumentarlas y se ha hecho un mayor esfuerzo en el subsidio para no aumentarlas. Esa es la realidad actual. No sabemos si el mes que viene hay un aumento de combustibles o de salario que cambie la ecuación económica", destacó la ministra de Gobierno, Laura Palma en diálogo con radio Sarmiento.

Y detalló que la provincia pagó a las empresas de colectivos un subsidio era $2.200 millones, desde diciembre hasta agosto. Luego pasó a $2.800 millones en septiembre. "Había un planteo por parte de las empresas de que necesitaban un aumento de $1.600 millones y nosotros aumentamos 600. Estábamos muy lejos entre los 600 que habíamos aumentado y los 1.600 que las empresas pedían. Entonces tuvimos muchas reuniones de trabajo donde hemos ido analizando costo por costo y se ha llegado a 1.000 millones. O sea que el subsidio actual que van a cobrar las empresas es de $3.200 millones", precisó.

Palma destacó que al Gobierno provincial le interesa focalizar la mirada en la prestación del servicio de transporte público y no limitarlo sólo a las tarifas. "En las reuniones que hemos tenido hemos vuelto a enfatizar y les he pedido que me presenten unidades nuevas antes del fin de año. Ellos me han dicho que ya tienen las unidades encargadas. Cada empresa tendrá 5 y otras 7, que deberían estar en la provincia antes de que termine el año. Todas las unidades que vienen nuevas tienen aire acondicionado. Les he pedido que no solamente lo tengan, sino que lo usen", resaltó.

La funcionaria enumeró que, de acuerdo a los registros de RedTulum, los sanjuaninos reclaman por limpieza de las unidades, el uso de aire acondicionado en verano y también el trato de los choferes. Luego, están planteos por las frecuencias.