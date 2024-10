Cáncer de mama: ¿Cómo hacer un autoexamen y a dónde acudir en San Juan?

sábado, 19 de octubre de 2024 21:17

En la provincia de San Juan, se cuenta actualmente con mamógrafos en los siguientes hospitales:

- Hospital Dr. G. Rawson

- Hospital Dr. M. Quiroga

- Hospital Dra. Julieta Lanteri (departamento Rivadavia)

- Hospital San Roque (departamento Jáchal)

- *nidad Sanitaria Móvil-Trailer (los domicilios se encuentran en las redes ministeriales)

- Hospital Dr. Federico Cantoni (departamento Pocito)

- Hospital 25 de Mayo (departamento homónimo)

- Hospital Dr. César Aguilar (departamento Caucete)

- Hospital Dr. Tomás Perón (departamento Iglesia)

- Hospital Dr. Ventura Lloveras (departamento Sarmiento)

En más del 90% de los casos, el diagnóstico precoz permite acceder a tratamientos con altas posibilidades de curar este tipo de tumores, que son los que más afectan a las mujeres. Por ello, es esencial no solo realizarse chequeos rutinarios, como una mamografía anual, sino también consultar rápidamente ante cualquier hallazgo sospechoso tras un autoexamen.

El Autoexamen

Autoexaminarse consiste en inspeccionarse las mamas al menos una vez al mes. Durante el autoexamen, se deben buscar:

- Bultos

- Modificaciones en el tamaño y/o forma de la mama

- Hoyuelos

- Enrojecimiento de la piel

- Hundimiento del pezón

- Presencia de secreciones

Mitos y Verdades

- ¿La mamografía es dolorosa?

No. Algunas mujeres con mamas sensibles pueden experimentar incomodidad, pero no dolor.

- ¿La mamografía produce cáncer?

Las dosis de radiación utilizadas son muy bajas y no producen cáncer de mama ni de otro órgano.

- **¿Se pueden realizar mamografías a mujeres con implantes?**

Sí, pero el profesional deberá aplicar otro tipo de procedimiento para evaluar las mamas.

- **¿Si la paciente no tiene síntomas debe preocuparse?**

El cáncer de mama es indolente en sus estadios iniciales, por lo que la mamografía es fundamental para detectar lo que aún no se puede tocar.

- **¿Detectar un nódulo es sinónimo de cáncer de mama?**

La mayoría de los nódulos son benignos, como quistes o fibroadenomas, que son los tumores benignos más frecuentes.

- **¿Tener hijos y amamantar garantiza no desarrollar la enfermedad?**

Tener paridad antes de los 30 años y dar de mamar puede disminuir el riesgo, pero no garantiza la no aparición de la enfermedad.

- **¿Los hombres pueden tener cáncer de mama?**

Aunque es mucho menos frecuente, los hombres también pueden padecerlo. La probabilidad es baja (1% de los cánceres de mama), por lo que el diagnóstico suele ser más tardío.

En todos los casos, es fundamental consultar a un mastólogo, especialista en el estudio de las glándulas mamarias, para descartar riesgos.