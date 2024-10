María Sosa, la angaquera que empezó vendiendo semitas y hoy va rumbo a tener su propia empresa

viernes, 18 de octubre de 2024 00:00

Lo que fue un impulso por necesidad, hoy va camino a ser un sueño hecho realidad. María Sosa era ama de casa pero los vaivenes económicos la llevaron a buscar la forma de sumar un ingreso al hogar. Así fue como apostó por la panificación y hoy dio un paso que jamás imaginó: es la representante de Angaco en el certamen Emprendedora del Sol de la Fiesta Nacional del Sol.

Con cuatro hijas de 21, 17, 10 y 7 años, María tiene una historia de superación que nació a partir de problemas económicos que la llevaron a buscar una alternativa para complementar el sueldo de su marido. "Empecé este camino porque mi hija mayor comenzó a estudiar en la universidad. Como no llegamos con el sueldo, decidí emprender con la panificación", comenzó explicando a Diario La Provincia SJ.

Su aventura comenzó con la elaboración de pan y semitas, pero la demanda de sus clientes la inspiró a diversificar su oferta. "Me sugirieron hacer algo dulce, algo artesanal, y así probé con rosquitos. Comencé a experimentar con sabores como naranja, limón y anís", relató. Desde entonces, su emprendimiento creció, permitiéndole ofrecer una variedad de productos que incluyen budines y alfajores artesanales.

La noticia de su nominación al premio fue una grata sorpresa para María. "Nunca imaginé llegar a esto. Me inscribí porque una compañera me animó, y cuando me dieron la noticia, no lo podía creer", confesó con una sonrisa.

El camino hacia el éxito no ha sido fácil. Con el apoyo incondicional de sus seres queridos, María logró sortear los obstáculos que presenta la maternidad y el emprendimiento. "El camino para mi ha sido muy difícil, porque con cuatro pequeñas no es fácil. Mi familia me ayudaba, mi suegra siempre ha sido mi brazo derecho", afirmó con determinación.

María ya tiene nuevas metas y una es expandir su negocio más allá de Angaco. "Mi sueño es llegar a tener mi pastelería y salir de mi departamento llevando mi producto a toda la provincia, como lo hago en la Feria Agroproductiva que ya mis clientes van y me buscan", destacó.

Más allá de la Fiesta del Sol, María tiene dejó en claro que esto recién empieza: "Gane o pierda yo voy a seguir luchando por mis sueños, voy a seguir que es lo que más quiero".

La Fiesta Nacional del Sol se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre. Este año, la fiesta introduce el premio a las Emprendedoras del Sol, una iniciativa auspiciada por la empresa Veladero, que busca destacar a mujeres mayores de 18 años que presenten proyectos productivos innovadores.