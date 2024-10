En San Juan, buscan incorporar el acoso sexual callejero al Código de Faltas

viernes, 18 de octubre de 2024 22:31

Una iniciativa que ingresó para su tratamiento en comisiones en la Legislatura Provincial busca la modificación del artículo 117 de la Ley 941-L del Código de Faltas, a fin de incorporar el acoso sexual callejero y poder penarlo. Se pretende incluir en la normativa los preceptos legales de la Ley Nacional N° 27.553, que sanciona las agresiones sexuales en espacios públicos y privados de acceso público.

"El proyecto de ley busca incorporar al artículo 117 de la ley provincial 941 la agresión sexual", dijo el diputado por San Juan Te Quiero, Gabriel Sánchez a Diario La provincia SJ. Según el entrevistado, "en el ámbito de contravenciones no hay nada", lo que hace necesario "abordar ese punto". Destacó que otras provincias, como Chaco, Mendoza y Buenos Aires, ya han implementado medidas similares.

Sánchez recordó que la Ley 26.485, modificada en 2019 por la Ley 27.553, "habla un poco del acoso sexual", pero en el Código de Faltas y Contravenciones "no hay nada", por lo que se trata de "reforzar ese artículo". La iniciativa contempla sancionar "todo acoso en el ámbito público o privado de acceso público. Expresiones verbales o no verbales que creen una situación de intimidación o humillación", las cuales serán penalizadas con una multa (800 jus), instrucciones especiales, trabajos de utilidad pública de hasta 30 días o arresto de hasta por el mismo plazo de acuerdo con el documento.

El diputado también mencionó que este proyecto ha ingresado en comisión, aunque "todavía no está tratado". Se busca observar cómo ha sido abordado en otras provincias y "reforzar el Código de Contravenciones", dado que "en todo el artículo 117 no hay nada referido al acoso sexual". A pesar de que ha habido penas en otros ámbitos, "no hay contravención".

Finalmente, Sánchez subrayó que "hay casos de denuncias que no son verídicas", enfatizando la importancia de manejarse "con respeto y responsabilidad" al realizar denuncias de esta índole.

El texto destaca que el acoso sexual callejero es una práctica cada vez más frecuente en nuestra provincia; “bastará con transitar por la vía pública o consultar cualquier fuente periodística para obtener esa conclusión”, reza. En este sentido agregá, “esta modalidad de violencia es una realidad que avanza rápidamente contra las mujeres de todas las edades, sean niñas, adolescentes o adultas”.

Y asegura que muchas veces el simple "piropo" va más allá, permitiendo ser el "puntapié inicial" para la comisión de un delito penal: “Entre los más comunes encontramos el exhibicionismo a menores de edad, abuso sexual, sean simples o agravados, secuestro de mujeres con fines de explotación sexual, entre otros”.