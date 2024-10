Paso de Agua Negra: esperan que más chilenos elijan San Juan como destino de paseo y vacaciones

jueves, 17 de octubre de 2024 07:34

Mientras se aguarda conocer la fecha para la apertura de la nueva temporada del Paso internacional por Agua Negra, desde Chile no sólo esperan una ola de sanjuaninos en las playas. Aseguran que habrá buen flujo de chilenos a San Juan ya que es una provincia que atrae, cada vez más.

"No sólo es atractivo de acá para allá, sino de Chile para San Juan también. Los chilenos, si bien no venimos en masa a realizar tours de compras a la Argentina como fue antes, elegimos disfrutar de los atractivos locales. En las fiestas patrias chilenas, el Paso de los Libertadores estuvo colapsado de la cantidad de chilenos que vinieron a Mendoza, y que también llegaron a San Juan. El calor sanjuanino y el tiempo en sí es atractivo para Chile", señaló a Diario La Provincia SJ, la Lic. Vanina Villegas, directora de Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo e Integración Municipal y referente de la Casa de Chile en San Juan.

En ello, marcó que para este verano “esperamos un flujo de ida y vuelta. De allá también nos van a visitar. Para eso nosotros vamos a hacer una buena intervención en lo que es las Fiesta Nacional del Sol y en las fiestas de temporada. Ahí daremos a conocer todas nuestras propuestas y trabajaremos en las acciones concretas donde la comunidad se beneficia de ambos lados”.

Villegas destacó los puntos a favor del paso internacional sanjuanino y que son valorados por los viajeros. “La verdad que el paso de Agua Negra, desde el punto de vista turístico, es muy atractivo. Y si lo vemos desde el punto económico no hay aduanas que pagar. Mientras que si no ubicamos desde el punto de vista del viaje en sí, la travesía con su paisaje es incomparable en otros lados. No se tiene ese paisaje en otros lados”.

Y también valoró que “con respecto a tiempo y traslado es también competitivo porque pueden hacer noches en Iglesia, en Las Flores y después, al otro día hacer el cruce. De regreso puedes hacer la noche en Vicuña y cruzar también tranquilo. Es decir, la verdad que uno puede disfrutar el viaje y no tener largas colas como se realiza en Mendoza. Está asfaltado y es ágil porque las largas colas hacen que el viaje sea tedioso. Y si hablamos en un grupo de familias de cuatro personas, es complicado poder estar conteniendo a los niños quietos más de 4 o 6 horas, como mínimo, que es lo que sucede por el Paso de los Libertadores, de Mendoza. Por eso el paso de Agua Negra es una excelente opción”.

Precios

Villegas destacó que, en cuanto a precios, en alojamientos se mantienen los valores del año pasado y que en gastronomía, la variación es del 1 o 2%, como máximo.