En lo que del 2024, registraron más de 100 denuncias y reforzarán los controles a servicios de catering

jueves, 17 de octubre de 2024 22:20

Con la llegada de noviembre y diciembre, San Juan se sumerge en la temporada alta de eventos sociales, donde cenas de egresados, despedidas de fin de año, casamientos y cumpleaños de 15 se convierten en la constante. En este contexto, desde Salud Pública no solo están intensificando los controles a las empresas de catering, sino que también piden a la población que denuncie cualquier irregularidad que pueda poner en peligro la salud al consumir alimentos mal elaborados o conservados.

Actualmente, se está trabajando en el registro de los servicios de catering en San Juan. Salomé Rodríguez, encargada de Bromatología de Salud Pública, resaltó a Diario La Provincia SJ: “La temporada alta comienza el mes que viene (noviembre). Nosotros la dividimos en catering institucional (que brindan servicios a hospitales, mineras y grandes empresas) y catering convencional (para eventos en salones o domicilios particulares). Hasta ahora, hay entre 30 y 40 empresas”.

En la misma línea, Rodríguez añadió: "Todas las semanas recibimos denuncias. Vamos a los lugares y realizamos controles. Tenemos la obligación de acudir a todos los casos". También comentó que "en lo que va del año hemos recibido unas 130 denuncias. Durante la temporada alta, donde las temperaturas son más cálidas, aumenta el número de denuncias porque la conservación de los productos se vuelve más compleja. El mes que viene comenzaremos con la campaña de Conservación de Productos y Alimentos".

La profesional subrayó que “tenemos una planificación anual dependiendo de la demanda y de la parte cultural de nuestra provincia. En septiembre comenzamos con las campañas para heladerías y servicios de catering”. Rodríguez enfatizó que se aproxima la temporada fuerte de eventos y resaltó: “Estamos trabajando intensamente con los servicios de catering, realizando registros y llevando a cabo las inspecciones habituales para evaluar tanto las condiciones edilicias como las unidades de transporte”.

Además, mencionó las dificultades más frecuentes que enfrentan al realizar los controles: “Generalmente, la mayoría de los servicios de catering están controlados en la provincia. Las habilitaciones duran tres años y, cada año, de manera esporádica, se llevan a cabo controles en los locales. El mayor problema que enfrentamos es que, durante la temporada alta, hay empresas que nunca se han dedicado a este rubro y que, de la nada, comienzan a ofrecer este servicio. A menudo, tienen costos más bajos, y la gente, al no ser consciente de las posibles consecuencias, contrata a estas empresas. Por eso, hemos lanzado una campaña de difusión para que la población conozca la importancia de pedir las habilitaciones y asegurarse de que los lugares estén debidamente habilitados y controlados”.

El dato

Salomé Rodríguez destacó la importancia de la conciencia y el compromiso de los sanjuaninos en la seguridad alimentaria. "Es fundamental que, al adquirir un alimento—ya sea a través de un servicio gastronómico o en un establecimiento—los consumidores verifiquen que el lugar esté habilitado. Nosotros entregamos habilitaciones que deben estar exhibidas para el consumidor", señaló.

Rodríguez agregó que "si la habilitación no está visible, es necesario solicitarla. Si el establecimiento no la tiene, no consuman en ese lugar ni utilicen su servicio. Además, tienen la opción de hacer una denuncia".

Cómo denunciar

Ante cualquier irregularidad con un servicio de catering, los sanjuaninos pueden presentar sus denuncias en la división Bromatología del Ministerio de Salud Pública.

"Contamos con dos medios para realizar denuncias", explicó Rodríguez. Uno de ellos es de manera presencial en la oficina del tercer piso, núcleo 2 del Centro Cívico, en la Sección Alimentos. La segunda opción es a través del teléfono 4305549. A partir de este viernes, también estará disponible un código QR que permitirá a los ciudadanos llenar un formulario de manera digital, facilitando aún más el proceso de denuncia.