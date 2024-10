Rafael, el artista que llegó de Mar del Plata y trajo la magia del fileteado porteño a San Juan

domingo, 13 de octubre de 2024 16:56

Rafael Rubiño vivió gran parte de su vida en Mar del Plata. Del palo del rock, también incorporó la cultura del tango gracias a su abuelo. Artista del tatuaje y de carrera ilustrador, la magia del fileteado porteño lo atrapó y, cuando llegó a San Juan hace 8 años, decidió romper los moldes de su formación para dedicar tiempo al noble oficio de dar vida a negocios con su cartelería a todo color.

“Todo empieza con un lápiz en la mano y después cada cosa con su técnica”, contó Rafael, quien tiene su estudio en casa. “Con el COVID, me vine a casa a armar el estudio y, en la cuarentena, cuando no se trataba mucho, me daba tiempo para pintar carteles”, dijo.

Su abuelo fue una influencia fundamental en su vida artística. “Me inculcó esto del tango y cómo va relacionado”, explicó. “Me puse a pintar un cartel con algún pedido y después me interesó hacer obra mía”. Recordando su infancia, Rafael compartió: “A mi abuelo yo lo veía escuchando tango. Yo estaba más del lado del rock, pero desde chiquito me llamó la atención. Le preguntaba y me contaba historias, me pasaba los casetes”.

El fileteado llamó su atención porque, a pesar de haber estudiado ilustración en una escuela de artes visuales, nunca se mencionó en su carrera. “Desde lo académico, siempre se lo vio como una artesanía o como algo menor”, aseguró el entrevistado. En Buenos Aires, el fileteado es más visible, “en las vidrieras, en algún cartel, más que en este lado del país”.

Cuando llegó a San Juan, notó que no se veía mucho el fileteado. “Por una cuestión de difundir, me puse a ofrecer carteles en las ferias”, relató. Rafael divide su trabajo en dos partes: “Los carteles que son encargos, generalmente cosas chicas para algún negocio, y aparte el fileteado que es más como un cuadro con un concepto inventado, más de impronta propia”.

Recientemente, el fileteado fue nombrado por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad en 2015. “Recién ahora se le está dando más espacio con talleres, pero siempre me interesó porque viene del mundo del trabajo, es un oficio tradicional y no un arte académico”, explicó.

“Aprendí mirando y copiando”, compartió Rafael. “Antes, si conocías a un fileteador, no le ibas a sacar información muy fácil; los más veteranos son muy cerrados”. Gracias a las herramientas que tuvo en la carrera, pudo transformar eso y aprender a diseñarlo en su composición.

Su primer contacto con un fileteador experimentado fue en San Juan. “Vino Diego Prenollio a pintar el camión de Vallecito de la Difunta Correa para un carrusel. Participamos varios en un taller”, recordó.

La gente ve sus carteles en la feria y les da la posibilidad de hacer encargos. “Hago carteles para negocios o vidrieras que, al pintarse con esmalte sintético, permiten pintar sobre vidrio, chapa o madera; es bastante adaptable a la superficie”, explicó. Todos los trabajos los exhibe en su cuenta de Instagram @fileteadoargentino.

Además, Rafael da talleres. “La idea es formar fileteadores sanjuaninos”, afirmó. “Ahora estoy con un taller particular que lo doy en casa, lo planeo como para tres meses; es una buena cantidad de tiempo para arrancar de cero. En ese tiempo se puede ver una evolución y se sacan lindos trabajos. Hay que sumarle horas de pincel para mejorar la técnica. También estoy dando un taller en el Museo Franklin Rawson con un público más joven”.