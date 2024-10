Un sanjuanino creó “minimundos” para sus figuras de colección y ahora hace envíos a otras provincias

sábado, 12 de octubre de 2024 18:59

Nelson Gómez (39) es un apasionado de la serie animada Transformers. Inclinado por las figuras clásicas, comenzó a realizar dioramas para exponer su colección, que lo remonta con mucho cariño a su infancia, y no tardaron en aparecer interesados desde varios puntos del país.

“El diorama surgió de una expo a la que me invitaron, y el hecho de ver la figura en una mesa no llama mucho la atención”, dijo Nelson a Diario La Provincia SJ y agregó: “Para generarle un contexto o un entorno decidí hacerlo; a veces son bases y le da a la figura más visibilidad y llama más la atención”.

En este sentido, agregó: “En unas primeras expos hice unos edificios en llamas; después me fui animando a materiales nuevos. Empecé con el cartón y luego me animé al plástico. Lo compartí en grupos para mostrar lo que hacía, gustó el trabajo y me empezaron a encargar”. El inesperado negocio llegó con pedidos de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Rosario.

Como pan caliente, ya pudo hacer diferentes encargos, entre los que se encuentra un tanque felino de Thundercats, la Taberna de Moe de Los Simpsons y de Volver al Futuro. “Vendí una nave de los Halcones Galácticos que la había hecho para mí”, reveló.

Actualmente, para llevar a las ferias tiene una maqueta de Transformers de una serie del 96 y de los Halcones Galácticos. “Lo hago en mis tiempos libres, pero hay trabajos que me he demorado un mes o dos meses y otros en menos tiempo. Siempre aclaro que puede demorar cuando me encargan”, dijo.

En cuanto a su manera de trabajar, es realmente artesanal: “No utilizo medidas o moldes; saco imágenes de la serie y voy dibujando. Es prácticamente a ojo, son piezas únicas. Si me vuelven a encargar, siempre sale con una diferencia o detalle extra”. Los precios pueden valer hasta $180.000, dependiendo de la complejidad.

El coleccionismo comenzó para él desde muy chico y actualmente la actividad representa un verdadero viaje a la infancia que vive con mucha alegría junto a su hijo de tres años y su sobrino de 18 años, quien es un compañero de exposiciones.

“El fanatismo siempre estuvo desde muy chico por Transformers; siempre me voló la cabeza. Y de casualidad, en un viaje a Chile, me encontré con esta línea que colecciono y me compré uno. Ahí comenzó todo esto”, contó. Generalmente trae figuras de afuera porque aquí no se consiguen o los precios son muy elevados.

“Muchas de las figuras que tengo son usadas; otros coleccionistas las venden y las voy adquiriendo y armando la línea. Son Transformers de la primera generación, de la serie vieja. Con el tiempo fui agregando otras cositas, de los 80: los Halcones Galácticos, Thundercats, Tortugas Ninja, Caballeros del Zodiaco. Un poco de cada cosa”, expresó.

“Más allá del valor monetario, en mi caso yo le veo el valor sentimental. Si bien son figuras caras o difíciles de conseguir, yo lo veo como lo que siempre quise tener de chico”, dijo y complementó: “Mi hijo de 3 años ve la repisa donde tengo las cosas y me dice que se los preste y se los doy con cuidado. Incluso compré un original del 84 y lo tiene él directamente”.

También habló de otra persona que es muy especial para él: “Tengo un sobrino de 18 años, es mi ahijado, quien ingresó al grupo de coleccionistas. Es coleccionista de Transformers y me acompaña a las exposiciones y arma sus dioramas; es mi compañero.”