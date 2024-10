Recuperación del GNC: Repuntaron las ventas de equipos y aseguraron que el panora mejoró

martes, 1 de octubre de 2024 22:18

Referentes en el rubro de GNC aseguran que el panorama comenzó a mejor en esta segunda parte del 2024. En este escenario, destacaron que los equipos superaron el millón de pesos y en las estadísticas registraron una caída considerable en la primera parte del año. Sin embargo, el panorama comenzó a mejorar levemente en esta segunda etapa del 2024.

Guillermo Vila, de Willy GNC, sostuvo a Diario La Provincia SJ: “con respecto a lo que fue agosto, el panorama el ritmo de ventas se sigue manteniendo. Lo que decayó, fueron las habilitaciones como obleas, pruebas hidráulicas, reparaciones. En lo que respecta, al nivel de instalaciones se mantuvo en los últimos meses. Venimos con viene a favor”.

En la misma línea, sobre el promedio en instalación de equipos de GNC comentó que “eso depende de la capacidad operativa del taller. En nuestro caso en particular, tenemos un promedio de 7 equipos por semana. Últimamente se estuvo regularizando el tema. En lo que fue agosto y septiembre las ventas se mantuvieron estables al igual que los precios. Tenemos la misma lista de precios que trabajamos en agosto, llevamos dos aumentos sin aumentos”. Actualmente, el equipo de GNC de quinta generación, con el tanque de 65 litros, ronda $1.110.500.

En lo que respecta a la caída en las ventas en lo que respecta puntualmente a obleas y habilitaciones, resaltó que ronda aproximadamente de un 30% a 40%.

Por otro lado, subrayó: “si tenemos que hacer un paralelismo entre el último semestre del 2023 y el primer semestre del 2024, este año superó ampliamente a lo que se hizo el último semestre del año anterior. En lo que va de este último semestre, ampliamente supera al 2023. Nosotros hemos llegado el año pasado a tener por semana un ritmo de instalaciones de 2 a 3 autos cuando los niveles históricos fueron siempre de 8 a 10. Si bien, se recuperó el mercado, estamos recién alcanzado los niveles anteriores, no lo hemos superado. Si vamos a comparar a cómo veníamos a lo que hemos logrado estamos alcanzando la media de hace unos años atrás, estamos alcanzando la media normal de trabajo. Especulo que, si esta economía se mantiene de esta forma estable, las proyecciones es alcanzar esos valores históricos”.

Por último, resaltó: “el problema que hay es que la gente muchas veces no es que no necesite el equipo de gas, no tiene cómo acceder al equipo. Son varios factores que hacen de que esto no llegue a su plenitud”.

Por su parte, Javier Torres, de Torres GNC remarcó que el panorama es complejo y están expectantes con lo que sucederá en los próximos meses a nivel país. “El panorama en esta segunda etapa del 2024, comenzó bien”, aseguró a este medio. Sin embargo, luego registraron una baja, pero las ventas se mantienen dentro de todo.

Luego, indicó que registraron aumentos en lo que es repuesto, válvulas de cilindro, obleas y pruebas y todo lo que es repuesto.

Por otro lado, en lo que respecta a los costos de un equipo de GNC de quinta generación ronda $1.300.000, el de cuarta generación ronda el $1.000.000.

“No hubo aumento en la cantidad de sanjuaninas que buscan pasar de nafta a gas porque muchas veces la situación económica no da para poder pagar el precio de un equipo”, contó.

En comparación al 2023, el escenario “mejoró”: “hay más trabajo, distribución y ventas. Esperamos que esto siga mejorando y se pueda trabajar un poco mejor”.