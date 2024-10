NutriFest, el megaevento que unirá nutrición y solidaridad para ayudar a CONIN San Juan

martes, 1 de octubre de 2024 15:22

Este 3 de octubre, la nutrición y la solidaridad se unirán en un gran evento en la Universidad Católica de Cuyo. Se trata de NutriFest, quinta edición, organizada por estudiantes de la carrera de Nutrición que eligieron a CONIN San Juan como entidad para ayudar, en su noble misión.

"Este año hemos elegido ayudar a CONIN ya que conocemos su trabajo gracias a su directora, la Dra. Mercedes Gómez. Hablé con ella y me expuso las necesidades que tienen, no sólo de alimentos sino que precisan ropa, cochecitos y juguetes. Y siempre la NutriFest se destacó, además de sus ferias, por su lado solidario. Hemos colaborado con comedores y merenderos; el último ubicado en La Bebida", detalló Antonella Olmos, una de las directoras de ENA (Estudiantes de Nutrición en Acción), a Diario La Provincia SJ. Todo lo recaudado irá a la entidad, que es subsede de la Fundación creada por el Dr. Abel Albino contra la desnutrición infantil y los alumnos no descartan la posibilidad de apadrinarlos.

Lo que se necesita es leche de fórmula 1 y 2, avena, legumbres, maicena, atún, queso rallado y postres para preparar y puede ser aportado a modo de entrada. También se puede donar pañales, ropa de 0 a 5 años, juguetes, cochecitos y sillitas para comer.

Quienes asistan se van a encontrar con alrededor de 40 stands de emprendedores; muchos de ellos estudiantes de Nutrición y de otras carreras de la universidad. "A su vez, se hará una valoración nutricional, con balanzas que miden porcentaje de masa muscular y de masa grasa; algo que nos permite mostrar nuestra carrera en acción", señaló Antonella. La intervención de los estudiantes también contemplará otras actividades relacionadas al ejercicio de su profesión.

Por otra parte, la NutriFest tendrá música y sorteos especiales para los sanjuaninos que disfruten del evento. Asimismo los acompañarán con un stand los integrantes de la Asociación Sanjuanina de Nutrición, que incluirá charlas y asesoramiento.

"Es un evento importante para nosotros; muy alegre y en el que festejaremos el día del Nutricionista. Fomentamos que alumnos de otras carreras se sumen y conozcan lo que hacemos. Hemos preparado una decoración especial para hacer aún más festivo nuestro evento", destacó Antonella.

Un grupo comprometido

ENA, gestionado por estudiantes, se creó desde 2019 y su propósito siempre fue proyectar su carrera hacia la comunidad. Así surgió Universidad Saludable, en la que recibían a personas que querían acceder a una valoración nutricional, por ejemplo y ahora los une la NutriFest.

El evento se consolidó entre los emprendedores que pasaron de 15 a 40. "Sentimos el apoyo de nuestras autoridades. La directora de la carrera nos prioriza y nos ayuda mucho en la logística y en conseguir lo que necesitamos", agregó. Los alumnos están dirigidos en esta actividad por la comisión de Extensión de la carrera de Nutrición, de la Facultad de Ciencias Médicas, con la Lic. Romina Laspiur y el Lic. Nahuel Cardozo.

A ENA siguen ligados los egresados de la carrera que comparten sus experiencias y hacen aportes a los futuros colegas. La estructura actual está guiada por un trío de directores: Antonella, Miguel y Ángeles que se ayudan y avanza junto con comisiones que crearon para organizarse mejor. Entre todos, suman 50 personas de Primer a Quinto año de la carrera.

El dato

La NutriFest se realizará en el campus de la Universidad Católica de Cuyo, el 3 de octubre, desde las 15 hs. La entrada es un alimento no perecedero y se aceptan donaciones de los elementos detallados anteriormente. Todo será destinado a CONIN San Juan.