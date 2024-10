Matías, el fotógrafo bahiense apasionado por San Juan que cautivó al cantante de Coldplay

martes, 1 de octubre de 2024 19:15

Matías Alonso vive uno de los momentos más emocionantes de su carrera como fotógrafo. El joven oriundo de Bahía Blanca es el autor de la icónica imagen del arco iris que adorna la portada del nuevo disco de Coldplay.

La historia detrás de esta imagen comienza en 2020, durante la pandemia. Fue su padre quien, desde su trabajo, lo llamó para que saliera a mirar el cielo. Matías capturó un hermoso arco iris que, cuatro años después, tendría un impacto internacional. "Saqué algunas fotos, las edité y las subí a Instagram. Cuatro años después, llegó a Chris Martin", aseguró Matías a Diario La Provincia SJ.

El fotógrafo explicó que en aquella época era habitual para él tomar fotos del cielo, la luna y las estrellas. "En esa época de mi vida, era muy típico mío sacar fotos del cielo", comentó. Cuando se comunicó inicialmente por correo electrónico y luego por videollamada con el famoso cantante, Matías no podía creer lo que estaba sucediendo. "Fue algo increíble. Al principio, por mail, no creía, y se lo hice saber; por eso hicimos una videollamada y ahí me lo confirmó", afirmó. Este sorprendente contacto tuvo lugar en agosto de 2023, y Matías mantuvo un estricto silencio hasta que la banda no formalizó el lanzamiento del nuevo disco con su respectiva portada.

Además, Alonso recordó su experiencia en el Valle de la Luna, un lugar que conoció en 2013. Fue ahí donde empezó a capturar paisajes, destacando su amor por la fotografía. "Me gusta mucho el hongo, para poder sacar fotos", comentó con entusiasmo. A lo largo de su trayectoria, Matías se convirtió en un gran fan de Coldplay y se siente muy orgulloso del reconocimiento a su trabajo.