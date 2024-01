Con 11 años calza 50: Brandon, el nene sanjuanino con gigantismo que necesita ayuda para tener su calzado

martes, 9 de enero de 2024 09:39

Brandon Bordón es un nene sanjuanino que tiene gigantismo y su familia está abocada a apoyarlo en un tratamiento integral que recibe en el Hospital Guillermo Rawson. Con sólo 11 años, calza 50 y esa es una de las preocupaciones principales: ya no consiguen calzado para él y sus pies se están deformando.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, su mamá Rita Elizabeth Figueroa contó que son de 9 de Julio y asiste con Brandon al menos 2 o 3 veces por semana al Hospital. Debido a los horarios de los turnos y porque no tienen colectivos cerca de su casa (a 3 km. de la Villa cabecera), deben tomarse remises que les significan 4000 a 5000 pesos por viaje. A esos gastos, ahora se suma la necesidad de encargarle calzado en una ortopedia.

"Lo que estamos necesitando ahora es dinero para pagar la ortopedia que hará el calzado porque Brandon ya tiene el pie desviado. Estamos gestionando los presupuestos, pero nos han dicho que es bastante caro. También requiere plantillas especiales para que se le enderece el pie", explicó.

Brandon nació con retraso madurativo, una afección neurológica, y después, le diagnosticaron gigantismo. "Le están haciendo todo tipo de estudios para establecer un tratamiento. La enfermedad ya tuvo otras consecuencias en él: subió mucho de peso, tiene sinusitis, hígado graso, se le alteró la presión arterial y padece diabetes", dijo la mamá. Ella tiene 3 hijos más pero el cuadro de Brandon la lleva a pasar varias horas en el Hospital.

Brandon y su mamá Rita pasan horas y horas en el Hospital Rawson. Especialistas definen su tratamiento médico.

"Estuve un mes ayudándole a mi marido a trabajar, porque no llegábamos al mes, pero ahora me pararon. Además, tengo que acompañar a Brandon en sus estudios médicos y no podemos perder turnos", contó.

Para colaborar con el nene, para que puedan pagar su calzado y plantillas, se pueden comunicar al 264-439-7600 (Rita, mamá de Brandon).