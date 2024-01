Alerta turistas: por casos, Valle Fértil salió a darle pelea a las estafas virtuales con alojamientos

martes, 9 de enero de 2024 08:07

En plena temporada de verano y a poco menos de un mes del anunciado "Safari tras las Sierras", en Valle Fértil se encendieron las alarmas por presuntas estafas virtuales que afectaron a turistas. Es que conocieron casos de turistas que llegaron a las oficinas municipales en busca de ayuda ya que al arribar al supuesto lugar donde había cabañas, se encontraron con un campo.

"La informante turística no salía de su asombro. Atendió a un hombre que llegó buscando dónde estaba el alojamiento en el que había reservado su estadía. Efectivamente, la dirección que dieron es falsa ya que en el lugar no hay nada. Hemos tomado conocimiento que no es el único damnificado y esto generó preocupación en el sector ya que el prestigio se ve afectado. En el sector turista de Valle Fértil no hay estafadores", destacó Gabriela Guerra, a cargo de Turismo de la Municipalidad de Valle Fértil, a Diario La Provincia SJ.

Noticias Relacionadas El Safari tras las Sierras disparó las consultas en los campings en Valle Fértil

Señaló que le sugirieron al damnificado que se presentó en una oficina de información turística que radicara la denuncia, para que se inicie la investigación. "Hay perfiles falsos en redes sociales, con fotos, datos y direcciones que no son verídicas. El contacto y las reservas son virtuales. La gente de Valle Fértil reaccionó ya que sienten que acciones inescrupulosas como esas nos dejan mal parados", manifestó.

Ante ello, rápidamente la Dirección de Turismo del municipio con el apoyo del área de Prensa, con el respaldo del intendente Mario Riveros, se pusieron en acción. "Hemos lanzado una campaña de "Reserva segura" y queremos viralizarla en redes sociales y WhatsApp. Le pedimos a los turistas que, antes de compartir información personal y bancaria y de hacer pagos por reservas, verifiquen que se trate de un prestador real y habilitado. Tenemos un registro actualizado y, con un simple llamado o mensaje, nos dejan su consulta y le responderemos chequeando toda la información. Y si lo que necesita es reservar, le facilitaremos todos los contactos para hacerlo", explicó Guerra.

Y destacó que "la demanda es alta sobre los alojamientos y en caso que se completaran todos, habilitaremos las casas particulares que también tenemos registradas. De cara al Safari tras las Sierras, para el que la gente quiere asegurar su lugar, podemos asistirlos".

La Dirección de Turismo de Valle Fértil habilitó distintas vías de comunicación para consultas: los teléfonos 2646- 420104 (fijo) y 264- 4173377. También se puede enviar mail a infoturismovallefertil@gmail.com. En redes sociales, están en @vallefertilturismok en Instagram y en Facebook, @vallefertilturismo.