Paro de colectivos: UTA pidió a Trabajo la intervención en el conflicto con los empresarios

lunes, 8 de enero de 2024 09:26

El pasado sábado, la UTA amenazó con un paro de colectivos para este miércoles por la falta del pago por el Día del Chofer. Tras el anuncio, este lunes a primera hora, el área jurídica del sindicato presentó en la Subsecretaría de Trabajo un pedido de intervención urgente en el conflicto.

El pedido es para que tome inmediata intervención "para que el comportamiento del empresario no perjudique al usuario". Es que si no se paga la suma adeudada hasta este martes, los choferes irán a paro por 24 horas este miércoles, fecha que además se conmemora el Día del Colectivero. De esta forma, los sanjuaninos no contarían con las unidades circulando en la calle.

La suma tendría que haberse depositado con los haberes que se cobran en enero. La fecha es considerado el día de los trabajadores del transporte de pasajeros en conmemoración al nacimiento de la seccional San Juan del sindicato. Ese día consta en las actas de acuerdo provinciales, (375/75) como una fecha no laboral. Sin embargo por ser un servicio público se paga diferencial a aquellos trabajadores que estén diagramados pero el pago no se efectivizó.

Desde UTA aseguraron que "la cámara que nuclea a los empresarios, ATAP, este año se niega a pagar dicho día, argumentando supuestos cambios de acuerdo al DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, el cual a sido cuestionado por la justicia por ser Inconstitucional".

En este contexto UTA informó que: "por decisión de la Junta Ejecutiva, si para el día lunes 8 de enero de 2024 no está abonado dicho día a todo el personal de todas las empresas de corta y media distancia, el martes en horario de 5:30 de la mañana se realizará asambleas en todas las empresas a los fines de comunicar la posición de las empresas y comunicarles que, el día miércoles 10 de enero de 2024 coincidiendo con el nacimiento de UTA. a Nivel Nacional, no prestaremos servicio, tomándonos ese día en reconocimiento por la tan importante tarea que todos los días, las compañeras y compañeros realizan al servicio de toda la sociedad Sanjuanina".