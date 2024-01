Llegaron los Reyes Magos para Roma: sorpresas para la bebé sanjuanina tras una conmovedora carta

lunes, 8 de enero de 2024 19:03

Hubo final feliz, risas y emoción. Finalmente, este lunes, llegaron los regalos de Reyes Magos para Roma, una bebé sanjuanina, cuya hermana de 9 años había escrito una carta para pedir un deseo especial. La pequeña necesitaba una silla para comer y llegó no sólo eso, sino hermosos regalos de manos de sanjuaninos solidarios y de socios de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan.

Marcelo Quiroga, su presidente, agradeció la difusión masiva de la búsqueda de Roma. Su mamá Karen Kenan contactó a Diario La Provincia SJ cuando vio la nota dedicada a Roma y de allí en más, todo fue alegría para ellos. Un gesto tan sencillo y emotivo como escribir una carta a Melchor, Gaspar y Baltasar hizo realidad la ilusión.

Del encuentro de este lunes, participaron los Reyes Magos, gracias a la generosidad de Rafa Eventos y la familia recibió un cochecito (donación de Silvana Gil) y la esperada sillita de comer. Esto fue posible gracias al aporte de Oscar Silva, Iván Córdoba, el equipo Colfa FC y la comerciante Claudia González. Además, Maddness regaló indumentaria para niños.

Una dulce historia

Con toda la ilusión del mundo, el jueves pasado Ámbar Almada agarró una fibra y escribió una carta. No era una carta cualquiera. Era el escrito dedicado a los Reyes Magos en el que, con toda la esperanza, le pedía un regalo especial para este sábado 6 de enero. "Este año les quería pedir una sillita de comer. No pido que sea nueva", escribió la pequeña de 9 años.

El regalo no era para ella sino para su hermanita de 5 meses, Roma, que está por empezar a aprender a comer y no tiene la sillita que acompañe este proceso de la vida. Ella no dudó en sacrificar su regalo para que su hermana tuviera uno.

Acompañada de su mamá, Karen Kenan, su hermanito Juan (4 años) y por la bebé Roma, fueron al centro y allí conocieron en persona a Melchor, Gaspar y Baltasar, que habían sido llevados por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan. Tras dejar la carta y despedirse con todos los sueños intactos, se dio el milagro.

Es que los Reyes quisieron cumplirle el deseo pero se encontraron que no había ningún teléfono para contactar a los pequeños. Una búsqueda intensa a través de los medios de comunicación dio su fruto y este viernes en la noche, los Reyes se comunicaron con la mamá de los niños para cumplirles el sueño.

"Estoy re contenta. Cuando vimos la nota en el diario no lo podíamos creer. Mandé mensajes y estoy feliz. Gracias a Dios se le cumplió el sueño a mi gorda", expresó Karen a Diario La Provincia SJ.