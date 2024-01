Los Reyes Magos buscaban a Roma y apareció: es de Rawson y su hermanita pidió el deseo por ella

sábado, 6 de enero de 2024 00:00

Con toda la ilusión del mundo, el jueves pasado Ámbar Almada agarró una fibra y escribió una carta. No era una carta cualquiera. Era el escrito dedicado a los Reyes Magos en el que, con toda la esperanza, le pedía un regalo especial para este sábado 6 de enero. "Este año les quería pedir una sillita de comer. No pido que sea nueva", escribió la pequeña de 9 años.

El regalo no era para ella sino para su hermanita de 5 meses, Roma, que está por empezar a aprender a comer y no tiene la sillita que acompañe este proceso de la vida. Ella no dudó en sacrificar su regalo para que su hermana tuviera uno.

Acompañada de su mamá, Karen Kenan, su hermanito Juan (4 años) y por la bebé Roma, fueron al centro y allí conocieron en persona a Melchor, Gaspar y Baltasar, que habían sido llevados por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan. Tras dejar la carta y despedirse con todos los sueños intactos, se dio el milagro.

Es que los Reyes quisieron cumplirle el deseo pero se encontraron que no había ningún teléfono para contactar a los pequeños. Una búsqueda intensa a través de los medios de comunicación dio su fruto y este viernes en la noche, los Reyes se comunicaron con la mamá de los niños para cumplirles el sueño.

"Estoy re contenta. Cuando vimos la nota en el diario no lo podíamos creer. Mandé mensajes y estoy feliz. Gracias a Dios se le cumplió el sueño a mi gorda", expresó Karen a Diario La Provincia SJ.

Roma tiene 5 meses y medio y el 26 de enero cumple los 6. Por eso es el pedido de la hermana para que los Reyes Magos le lleven una sillita. "Roma empieza a comer y como Ámbar es más grande hizo el pedido. A ella ya le hemos explicado nosotros la situación de los Reyes Magos. Le dije que está difícil todo", explicó la madre.

Conocedora de que los problemas económicos no están ausente en la realidad de todos, en la carta le pidió a los Reyes que la sillita fuera nueva o usada. "Me dijo 'no creo que puedan una nueva, vamos a ver'. Y bueno, le dije que le traigan lo que pueda", agregó.

"Ella sabe muy bien la situación económica de los Reyes Magos, y bueno, ella también con su hermanito han pedido poquitas cosas, en comparación con otros años. Cuando era hija única, era otra cosa, y lo sabe muy bien", explicó Karen destacando que cuando tuvieron el contacto con los Reyes Magos en la peatonal la ilusión brilló siempre en Ámbar.

Roma

"Es muy lindo. Todos hemos tenido la ilusión de los Reyes. Realmente no me imaginé todo esto. Sí, sabía que las iban a leer, pero bueno, no sabíamos si realmente se iba a cumplir", contó y luego destacó: "Cuando me puse a revisar el diario, las notificaciones, justo vi en la portada la nota. Siempre mi hija para Papá Noel ha hecho las cartitas y las decora así, y les hace dibujos".

Tras esto, llegó la comunicación con la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan que le confirmaron que tienen el regalo para ellos y que será entregado entre este sábado y la semana que viene. ¡Felicidades!