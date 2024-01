Iglesia sin aportes del Estado: en San Juan, destacaron que el "gesto de sinceramiento"

jueves, 4 de enero de 2024 09:42

La Conferencia Episcopal Argentina informó que, a partir del 1° de enero de 2024, los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares dejaron de percibir la asignación mensual que percibían del Estado. Resaltaron que el proceso se inició hace 5 años, y se refirió a la quita de la asistencia estatal, establecida en la ley 21.950 de 1979. La Iglesia sanjuanina habló al respecto y destacó que se trató de un gesto de sinceramiento.

El sacerdote Andrés Riveros, de la Catedral San Juan Bautista, detalló en radio Sarmiento que "creo que son pasos que son muy buenos los que se han podido dar. Ese aporte económico tenía que ver con algún resarcimiento histórico que el Estado argentino hacía desde algunas expropiaciones dadas en el tiempo de Rivadavia. Con ello, se ayudaba al sostenimiento de la iglesia como culto oficial de la Argentina. Pero era algo bastante mínimo: algo así como 50.000 pesos por mes que recibían los arzobispos y también había algunos aporte para párrocos de frontera y a los seminaristas. Para ello, estamos hablando de 3.000 pesos o de 7.000 pesos."

Resaltó que son "números que quedaron, por supuesto, en la historia y muy fuera de cualquier inflación y cualquier cambio económico que hemos tenido en estas décadas. Los arzobispos vieron que ciertamente toda ayuda es bienvenida pero eso no significaba más que un 7% o menos del 10% en el presupuesto de la Iglesia".

Riveros destacó que los 50.000 que recibían arzobispos y obispos no se trataba de su sueldo. "Cualquiera sabe que una persona que está en la edad del adultez o de la vejez como los obispos, no viven con ese monto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que el Estado sostiene a la iglesia? En realidad, no es así".

Mientras que, acerca de lo que se considera una "separación entre Iglesia y Estado", dijo que "creo que son ámbitos diferentes donde deben respetarse las autonomías tanto del Estado como de la iglesia. Pero también son ámbitos que se complementan y que se ayudan mutuamente. La iglesia está en el mundo para poder llevar el Evangelio de Jesús y lo hace a través no sólo de la prédica de la Palabra de Dios o la celebración de los sacramentos sino a través de un montón de necesidades a las que va allí en auxilio".