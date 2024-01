UTA, en alerta por salarios: San Juan, a la expectativa de la negociación nacional y un posible paro

miércoles, 31 de enero de 2024 11:08

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional está en alerta debido a que la negociación salarial no progresa y no se descarta un posible paro de colectivos. El último paso que concretó el gremio, a través de su secretario general, Roberto Fernández, fue un pedido de audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a raíz de la incertidumbre sobre la actualización de los haberes de los choferes de todo el país. En San Juan, están expectantes y también monitorean el cumplimiento del pago de salarios en febrero.

Marcelo Maldonado, secretario general de UTA en San Juan, marcó a Diario La Provincia SJ que "UTA a nivel nacional fue clara con lo pedido: es decir, un 22% de aumento para diciembre; un 27% para enero y 33% para febrero. Mantenemos el estado de alerta a nivel nacional y estamos atentos a lo que se defina desde nuestra central".

Agregó que "estamos en alerta porque, por parte de las Cámaras, no hubo ni siquiera una propuesta y desde la dirigencia nacional de UTA se buscan respuestas. Además, el sector empresario va más allá y no sólo se limita a no ofrecer un aumento de sueldos sino que pone en cuestionamiento la posibilidad de pago. Los trabajadores somos considerados, por Cámaras y Gobierno, como "la mortadela del sandwich".

Ante la inquietud que causa la posibilidad de una medida de fuerza que afecte el servicio de Red Tulum, dijo que "siempre se van a agotar todas las instancias posibles de diálogo ya que sabemos lo que ocasiona un paro. Siempre somos los malos de la película, en estos casos. Pero los trabajadores del sector estamos cansados de estar debatiendo una paritaria por 3 o 4 meses antes de llegar a un acuerdo salarial".