Volver a empezar: la esperanza de la familia que perdió su almacén con la violenta explosión en Rivadavia

miércoles, 3 de enero de 2024 14:23

"Nos habíamos ido a celebrar el Nuevo Año. Ahora eso quedó sólo como un decir". Javier Ontiveros, uno de los damnificados por la explosión de la distribuidora y envasadora de garrafas en Rivadavia, no deja de tener un sabor agridulce al poner en palabras lo que les toca vivir. Es que perdieron su almacén, único ingreso económico familiar, y parte de su casa. Pese a todo, ve el lado de "la desgracia con suerte" ya que no había nadie en la vivienda al momento del hecho por lo que nadie resultó herido.

Ahora, y tras las pericias de Bomberos y la determinación que una pared resultó dañada por completo por la detonación, así como el techo, se enfocan en lo que viene. Él y sus seres queridos (son 12 entre adultos y menores, que conforman dos familias) están esperanzados en poder levantar su negocio de nuevo.

El todo en la nada: la familia saca los escombros de lo que fue su almacén. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

"Sería muy bueno poder regresar a trabajar. Ahora, lo primordial es conseguir material de construcción para levantar el negocio y la mitad de la casa que quedó destruida. Todo ayuda. No podemos habitar prácticamente acá el lugar porque la mitad de la casa está arruinada. No tenemos servicios porque si bien Energía San Juan arregló la parte exterior, el interior debemos hacerlo de manera particular y no tenemos recursos. Las pérdidas que tuvimos fueron totales", detalló a Diario La Provincia SJ.

Con ayuda de familiares, amigos y vecinos, encararon la limpieza en la que levantan de a uno, todo lo que encuentran. La mirada también se enfoca en ver si algo de lo que quedó sirve y también, aparece la resignación al ver todo lo que se arruinó.

"Si bien el municipio nos acercó ayuda con mercadería, estamos esperando si nos pueden ayudar con la construcción. A lo mejor se acercan para ver si podemos sacar todo el escombro que hay. Ojalá nos ayuden porque queremos empezar nuevamente. Somos gente de trabajo. El almacén era nuestra fuente de ingresos que con mucho esfuerzo fuimos mejorando y ampliando", expresó.

Si bien reconoce que "va a ser muy difícil" recomenzar confía en poder hacerlo y en la solidaridad de los sanjuaninos. "Ante esto que pasó, creo que todos debemos ayudarnos. Lo que puedan aportarnos, por mínimo que sea, va a ser muy valioso, muy importante para nosotros, porque lamentablemente hemos quedado en la calle", confesó.

Con el dueño de la distribuidora, retomaron el diálogo tras el shock por lo sucedido. "Es muy buen vecino. Lo que pasó no fue algo a propósito. Lamentablemente, hubo factores de riesgo y las pericias dirán qué pasó. Hay muchas versiones. Tras la explosión y con la mente más fría, ya logramos entender la situación, caer en la realidad y bueno, aceptar lo que pasó. Gracias a Dios, no hubo que lamentar víctimas. Lo material, ante eso, no importa", agregó.

Una escena dantesca

Cuando les avisaron sobre la explosión e incendio que estaba afectando su casa, Javier destacó que estaban lejos y tenían la sensación de no llegar nunca.

Los vecinos intentaron sofocar el fuego pero el peligro de la situación hizo que no pudieran hacer más. "En cuanto llegamos acá y observamos la cantidad de garrafas que había en el patio y la lluvia de garrafas, fue tremendo. Teníamos, para colmo, en el patio una media sombra, y eso ardió rápidamente, Si hubiéramos estado en la casa esto habría terminado mal porque hubiera estado complicado salir", afirmó con una mezcla de pesar y alivio.

No obstante, Javier destacó el "muy buen y muy rápido accionar de Bomberos que llegaron en cinco minutos, según dijeron los vecinos. Así que muy agradecidos con ellos, porque creo que de lo contrario hubiésemos perdido todo el resto del domicilio. Del almacén, perdimos todo tipo de mercadería, bebidas, aires acondicionados, muebles e instalaciones. El techo se derrumbó y una pared. Con la ayuda de todos, ojalá podamos volver a empezar".

Para colaborar

Se pueden hacer donaciones económicas a la familia de Javier Ontiveros al alias de Mercado Pago: aliciaquiroga20. Con los fondos, afrontarán los gastos de instalación de servicios (cortaron todos por precaución y deben reinstalarlos) y materiales de construcción.

En tanto, el municipio de Rivadavia ofreció asistencia a las familias damnificadas y encaró, en primera medida, un abordaje social e integral. Marcó que relevaron los daños que sufrieron y entregaron agua mineral, leche y pañales, entre otros elementos esenciales.

Además, desde el área de Emergencias y Servicios realizarán la limpieza completa de la zona, según indicó el municipio a cargo del intendente Sergio Miodowsky.