Control de plagas: advierten aumentos en insumos de hasta el 120% y preocupan los casos de garrapatas

domingo, 28 de enero de 2024

Constantes aumentos en insumos y un escenario complejo. Ese es el panorama que transitan los referentes dedicados al rubro de control de plagas en San Juan. Esto repercutió puntualmente en la demanda y algunos afirmaron que la actividad arrancó tardía. En este 2024, registraron aumentos que van desde el 50 al 120% en los productos que utilizan. Es por ello, que registraron bajas de hasta el 70% en la actividad.

En este escenario, Diego Leiva, de Fumigaciones Gran San Juan, destacó que se dedica al rubro hace varios años. Y afirmó a Diario La Provincia SJ que “arrancamos la temporada más tarde que otros años. Ahora en enero se frenó muchísimo, que en comparación en otros años no sucedía”. Y agregó que otra de las problemáticas que padecen es el aumento de los insumos.

En este escenario, subrayó que registraron una importante suba entre la última semana de diciembre y la primera de enero. Leiva remarcó que registraron aumentos del 120% en insumos de insecticidas, sin contar el tema transportes y todo lo que refiere al rubro.

En cuanto a la problemática predominante, remarcó que “hay una oleada muy grande de garrapatas, que empezó en septiembre-octubre”. Y subrayó que le sigue la Blattidae americana, “cucaracha grande”, que está en las cloacas. “Hay una infección muy grande en toda la provincia”, contó.

Por su parte, Adrián Coria, técnico aplicador fitosanitario, de la empresa Impacto Fumigaciones. El profesional subrayó que hace alrededor de 3 años que se dedica al rubro. Respecto al escenario en este 2024, subrayó que es un año bastante particular y sostuvo que “en verano es la temporada más alta, de mayor demanda. Lo que es la demanda es “normal”, pero en comparación con el 2023 si se nota un poco menos”.

En cuanto a las problemáticas más frecuentes remarcó que las garrapatas es una de las que lidera el “ranking”. “Hay gente que llama un poco tarde porque prueban con remedios caseros. No solamente con comprar un químico alcanza. Cada plaga es muy diferente y esperamos que no pase con el mosquito (dengue). Mucha gente tiende a ir a la ferretería para comprar un armado casero, va ser jodido. El mosquito no se trata tan fácilmente”, detalló. Y expresó que “con la paloma a nivel nacional tenemos un problema en crecimiento y de la mano tenemos que son los vectores, la vinchuca. En eso tenemos un aumento importante”.

Respecto a los costos, aseguró que las propuestas de tratamiento de control de plagas. Cuentan con una fumigación tradicional, y con servicios premium van variando y parten desde $80 mil. Son trabajos profesionales y cuentan con cada uno de los cuidados pertinentes.

Por último, destacó que los insumos registraron importantes aumentos y preocupa al sector. “Fueron fuertísimos los aumentos está todo atado a las variaciones del dólar. Buscamos solventar nosotros los gastos y no trasladarlos al precio de los servicios porque deberían esta multiplicados”, destacó. Y agregó que los aumentos fueron del 100% desde agosto hasta enero de este 2024.

Mario Osorio, de Bomberos Voluntarios de Ullum, remarcó que sumaron este servicio de control de plagas desde el cuartel. Es por ello, que decidieron realizar un seguimiento en cada uno vecinos que adquiere el servicio.

“Esto surgió de una necesidad que teníamos en el cuartel de bomberos para generar recursos. Queríamos hacer algo distinto y la idea era regresarle algo distinto a la gente”, sostuvo el referente del cuartel de Bomberos Voluntarios. Es por ello que implementaron la fumigación y aseguró que los productos registraron importantes aumentos.

Osorio expresó que tienen sus respectivos cuidados y siguen al pie de la letra la norma. El hombre afirmó que las consultas predominan sobre garrapatas puntualmente y tuvieron algunos casos sobre víboras. Cuentan con todos los productos para lo que es interior y exterior de viviendas.

En cuanto a la problemática de aumentos, destacó que “nosotros compramos este mes y subió bastante”. Osorio indicó que pasó de $9.500 a $15.500 uno de los productos. “Fue mucho de un mes al otro. Lo estamos sosteniendo y es un medio que implementamos para poder desinfectar las casa y colaboran con bomberos voluntarios, con los gastos que tenemos en el cuartel. Queremos pasar una vez por mes para controlar la zona. Nosotros buscamos resultados”, cerró.

Por último, Luis Lancina, de Sin Plagas Fumigaciones “la plaga que hoy está existiendo y que va a reemplazar a las enfermedades letales se llama garrapata y hay mucho problema con el alacrán”. Y agregó que también registran muchos casos de arañas ponzoñosas.

El profesional en la materia subrayó que los casos de garrapatas lideran el ranking, le sigue cucaracha pequeña, y roedores. La cuarta plaga que preocupa es el mosquito, ya que estos se hacen presentes cuando llegue la temporada fuerte de lluvias.

Respecto al panorama de la demanda, expresó: “tenemos muchas consultas en cuanto a efectividad estamos en un 70% menos que en el 2023, básicamente por la economía”. El referente en el tema subrayó que están trabajando a un 30%. El sanjuanino remarcó que viene trabajando en el rubro hace muchos años y es una empresa que no cobran por informar.

Capital, Rivadavia, Santa Lucía y Rawson son los departamentos donde se concentra la demanda. “Lo más preocupante de todo es la demanda de un 70% menos, pero eso es básicamente por la situación económica. Mucha gente compra químicos y los aplican ellos, cuando llegamos nos damos cuenta que aplicaron un insecticida”, contó. En cuanto a costos, las propuestas resaltó que “no todas las plagas tienen el mismo tratamiento es por ello que varía el precio”.